Strategia di vendita. Ecco come vendere qualsiasi cosa a chiunque. Quali sono le tecniche migliori per vendere un prodotto o noi stessi? Non è necessario essere dei venditori professionisti per farlo, perché tutti i giorni costantemente vendiamo qualcosa a qualcuno. Che sia magari noi stessi durante un colloquio di lavoro. Oppure semplicemente una nostra idea. Oggi vi sveleremo quindi quali sono i segreti per vendere qualcosa a chiunque.

Ovviamente non è un gioco da ragazzi, dietro a delle ottime strategie di vendita ci sono tanti studi e un team esperto. Pensate alla scena del film di The wolf of Wall street, dove Leonardo DiCaprio chiede di vendere una penna. Ecco nel film lui non vende la penna in sé, ma vende un bisogno che forse nemmeno sapevi di avere. Ai giorni d’oggi forse l’ultimo oggetto che uno porta con sé è una penna, ma per vendere un oggetto o semplicemente l’andare a mangiare una pizza fuori tutto ciò che bisogna fare è pensare in modo irrazionale e lasciarsi prendere dalle emozioni.

Vendi l’emozione non l’oggetto in sé

Infatti la prima cosa da fare è vendere un’emozione e non la logica dell’oggetto. La cosa importante è vendere un bisogno, proprio come nel film di Scorsese. Magari tu vuoi mangiare semplicemente una pizza, ma cosa ne pensi se invece di mangiare una semplice pizza ritagliassi del tempo per stare con la persona che ami, mangiando una pizza? Già il messaggio cambia. Quello che hai venduto non è una pizza, ma è l’emozione di passare del tempo con il tuo compagno o compagna.

Usa sempre delle parole positive e mai negative

Evita sempre le frasi al negativo, ma cerca di formularle sempre al positivo, anche se la cosa che vuoi dire non ti soddisfa. Utilizzando la positività vedrai che il tuo interlocutore sarà più predisposto ad assecondare le tue richieste. Questo ti aiuterà a vendere qualsiasi cosa a chiunque. Infine cosa molto importante è il linguaggio del corpo. Guarda sempre fisso lo sguardo di colui con cui stai parlando. E usa i gesti per farlo sentire a suo agio.

