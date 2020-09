Ma perché quando entro al supermercato il primo reparto che trovo è quello ortofrutta? Ve lo siete mai veramente chiesto? Perché la risposta è sorprendente. Oggi giorno i consumatori sono sottoposti a test e strategie di marketing per far spendere più soldi, ed è sempre più difficile rendersene conto. A volte sono strategie nuove e quindi è facile notarle, ad altre invece siamo talmente abituati che non ci facciamo più caso. Siamo quindi sicuri che le nostre scelte siano veramente nostre e non di qualcun altro?

Ma perché quando entro al supermercato il primo reparto che trovo è quello ortofrutta?

Siamo sempre stati abituati ad entrare al supermercato e vedere come prima cosa il reparto di frutta e verdura. Ma come mai? Oggi vi sveleremo quali sono i segreti che sono nascosti dietro alla costruzione di un supermercato. Alcune motivazioni sono puramente di carattere logico. Ad esempio non troverete mai a metà supermercato questo reparto, perché è assolutamente scomodo per lo scarico e carico merci.

Ma parliamo dei motivi di carattere psicologico

Quando si disegna un supermercato vengono interpellate moltissime professioni. Si passa da quelle più ovvie come ad esempio un architetto a quelle più impensabili, come ad esempio psicologi o agenzie di strategie di marketing. Poiché, ad oggi, ogni cosa diventa una possibilità per far spendere più soldi al consumatore.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Partiamo con il dire che la prima sensazione che avete quando entrate in un supermercato è quella di familiarità. Questo è dato dal fatto che vedere tutte quelle verdure porta il vostro subconscio a pensare al mercato sotto casa, quello della domenica. I colori della frutta inoltre mettono di buonumore e quindi portano il cliente a spendere di più. Il vostro sguardo si pone dunque sulla natura, su ciò che la terra vi offre. Un’altra sensazione che avrete, entrando in un supermercato che ha questo reparto come primo, sarà quella di freschezza e pulito. E voi ci avete mai pensato a quante strategie di marketing incontrate nella vostra vita che vi portano a spendere più soldi?