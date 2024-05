Sono giorni importanti per i mercati azionari-Foto da pixabay.com

Schroders prevede ancora un atterraggio morbido dell’economia, tuttavia riconosce l’aumento del rischio di uno scenario di “non atterraggio” a causa dell’inflazione e di una potenziale ripresa del ciclo produttivo globale. Questo potrebbe portare le Banche centrali a mantenere tassi più elevati a lungo. Sebbene ci siano dati solidi sull’inflazione negli Stati Uniti, la prospettiva di tagli dei tassi non è imminente. Cosa accadrà da ora in poi? La Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati come da attese.

Mentre JPMorgan continua a proiettare un imminente fase ribassista più o meno identica a quella dello scorso anno fra luglio e ottobre, i mercati azionari internazionali sono a contatto con supporti importanti di breve termine. I prezzi, dopo la forte discesa di martedì devono dare indicazioni sulla strada che hanno intenzione di seguire da ora in poi. Sono giorni importanti per i mercati azionari e si potrebbero ora decidere le sorti fino al prossimo importante setup annuale del 23 maggio. Si salirà o scenderà fino a questa data.

Le chiusure del mese di aprile

Mentre i listini europei che analizziamo in questa rubrica, hanno chiuso con un segnale di continuazione rialzista, quelli di Wall Streett hanno chiuso segnando un minimo descrescente rispetto al mese precedente. In altri contesti similari questo ha portato a un ribasso che è durato anche qualche mese. Si ripeterà questo copione? Una prima risposta potremno averla già dalla chiusura di questa settimana. L’attenzione è posta sui minimi segnati nella giornata del 19 aprile. Se non terranno questi livelli, dal punto di vista grafico si formerebbe uno ABC ribassista con minimi più profondi rispetto a quella data del 5/6%.

Questo fa capire come il momento sia davvero “delicato”.

Sono giorni importanti per i mercati azionari: come mantenere il polso della situazione