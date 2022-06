Si chiama Jill ed è la prima donna moglie di un Presidente degli Stati Uniti a proseguire il suo lavoro mentre il marito bazzica alla Casa Bianca. Parliamo di Jill Biden, moglie del leader statunitense, più che mai di casa in Europa da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Classe 1951, la prima donna vanta un curriculum di spessore. E somiglia a Camilla la first lady che ha all’attivo una laurea con Dottorato di Ricerca e due Master. Jill insegna inglese e pare abbia continuato a farlo per un po’ appena il maritino è salito al trono. Almeno quando era vicepresidente.

Somiglianze

A primo acchito viene da pensare sia la versione americana di Camilla, Regina consorte di Carlo. Ben inteso, la versione bella. Perché Camilla, al netto di trucco e parrucco, ma anche tutta in tiro, non può certo dirsi baciata dalla natura. La bellezza proprio non è una sua qualità. Per quanto si voglia lavorare di trattamenti estetici, c’è poco da fare. Jill, che si fa chiamare «Dr. Jill» e non «Mrs», un po’ le somiglia. Bionda e carnagione chiara. Somiglia a Camilla la first lady che però dalla sua ha occhi di ghiaccio ed espressivi che le conferiscono quel qualcosa in più che le fa guadagnare in presenza. E ha una sua personalità. A fianco del marito sì, ma a patto che si sappia bene chi sia lei. I suoi titoli, il suo lavoro, le sue attività. E che sia chiaro a tutti!

Somiglia a Camilla la first lady che ha rifiutato la proposta di matrimonio per ben 5 volte, scopriamo chi è

Dr. Jill, come la stragrande maggioranza degli americani, ha origini italiane. Il nonno ha i natali in Sicilia, in provincia di Messina. Poi migra negli States come la più classica delle storie dell’Italia del primo Novecento. La teacher ha alle spalle un matrimonio con un giocatore di football e conosce Joe nel 1975. Pare sia stato amore a prima vista, sebbene la prof. sembra si sia fatta desiderare rispetto al «sì» per tutta la vita. Al punto che il povero Joe avrebbe chiesto il matrimonio per 5 volte prima di convolare a nozze.

La titubanza di Jill pare fosse legata alla preoccupazione per le figlie del Presidente, avute da un precedente matrimonio. Ad ogni modo, i due riescono ad avere un’altra figlia, Ashley e la coppia è molto solida. Lei spesso affianca il marito ma non disdegna gli impegni personali e professionali. Vanta anche l’insegnamento verso ragazzi con disturbi emotivi e un certo attivismo in iniziative sociali.

