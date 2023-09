Soldi, fortuna e successo: secondo l’oroscopo maya questi 2 segni zodiacali sono destinati ad arricchirsi dopo mesi difficili

Sei solito consultare l’oroscopo? C’è chi lo legge per curiosità, mentre chi per superstizione ma almeno una volta nella vita ognuno di noi gli ha dato un’occhiata. Oggi vogliamo svelarti quello Maya, meno noto dell’oroscopo tradizionale ma altrettanto affascinante. Pare proprio che settembre sarà il mese della svolta per questi fortunati segni zodiacali. Continua a leggere se vuoi conoscere tutti i dettagli.

Perché non affidarci ad altre visioni diverse da quelle consuete per sapere che cosa succederà nelle prossime settimane? L’oroscopo Maya ha origini antichissime: risale a più di 4000 anni fa e si basa sui cicli lunari e sul calendario delle 13 lune.

Ogni segno corrisponde ad un animale assegnato alla nascita in base alla data e questo ne determina il carattere. Con questo articolo vogliamo spiegarti quali sono questi 13 segni e quali secondo le stelle saranno i più fortunati di settembre.

Qual è il tuo segno zodiacale Maya? Scoprilo subito

Come anticipato ogni segno corrisponde ad un animale guida che protegge il soggetto per tutta la vita.

Scimmia (Batz): dall’11 gennaio al 7 febbraio;

Falco (Coz): dall’8 febbraio all’8 marzo;

Giaguaro (Balam): dal 9 marzo al 5 aprile;

Cane (Xul): dal 6 aprile al 3 maggio;

Serpente (Kan): dal 4 maggio al 31 maggio;

Lepre (Tzaub): dal 1° giugno al 28 giugno;

Tartaruga (Aak): dal 29 giugno al 26 luglio;

Pipistrello (Tzootz): dal 27 luglio al 24 agosto;

Scorpione (Dzec): dal 25 agosto al 20 settembre;

Cervo (Keh): dal 21 settembre al 18 ottobre;

Civetta (Moan): dal 19 ottobre al 15 novembre;

Pavone (Kutz): dal 16 novembre al 13 dicembre;

Lucertola (Kibray): dal 14 dicembre al 10 gennaio.

Dopo aver scoperto qual è il tuo segno Maya, continua per scoprire se un’ondata di fortuna e ricchezza sta per travolgerti.

Soldi, fortuna e successo: secondo l’oroscopo maya per questo segno ci sono cambiamenti inattesi in arrivo

Chi appartiene al segno zodiacale della Lepre ha un carattere molto aperto. Si tratta di persone molto creative, dinamiche e attive. È impossibile impedire a una Lepre di fermarsi e anche di smettere di parlare. Tuttavia, gli appartenenti a questo segno si fanno prendere facilmente dall’ansia appena la situazione sfugge dal loro controllo.

Fortunatamente, settembre sarà un mese straordinario per i nati sotto questo segno che potranno risolvere molti problemi pregressi. Infatti, dopo un periodo caratterizzato da dubbi e incertezze sul futuro, finalmente i Lepre potranno vedersi concretizzare un’ottima opportunità di lavoro e guadagnare tanti soldi.

Quest’onda positiva vi sorprenderà, ma sarà anche merito della vostra tenacia, determinazione e capacità naturali innate.

Un altro segno maya avrà la sua rivincita e porterà a casa gioie, denaro e soddisfazioni

Soldi, fortuna e successo: secondo l’oroscopo Maya il segno zodiacale del Cane vedrà le proprie sorti cambiare. Nonostante la vostra timidezza, siete del leader nati capaci di occupare posizioni di comando senza difficoltà. La vostra generosità e caparbietà vi permetteranno di arrivare lontano e proprio a settembre di concretizzare un sogno nel cassetto.

Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi, ma la seconda parte dell’anno sarà ricca di novità. Una volta accantonati alcuni problemi personali e professionali, riuscirete a dare il massimo e aprire la strada per un’importante scalata lavorativa.

Una nuova posizione potrebbe offrirvi guadagni all’altezza del vostro valore, ma non è tutto. Anche l’amore riserva sorprese e una persona conosciuta da poco potrebbe stravolgervi la vita: guardatevi bene intorno!