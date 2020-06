Siamo vittime del retargeting ma ci fa risparmiare tempo. I meno avvezzi all’utilizzo del web restano sorpresi quando si vedono arrivare dei messaggi ad hoc su determinati prodotti che semmai hanno visionato sui portali. Non c’è nulla di strano: siamo vittime del retargeting che può avvenire via email oppure sms. Molti si chiedono come possa succedere. La tecnologia oggi permette tutto. Questa pratica è fondamentale per le aziende interessate a fare business e a vendere i propri prodotti.

Come funziona

Il retargeting permette di ricontattare gli utenti transitati su un sito. Viene tracciato il percorso dell’utente con particolari software e poi si ritrova tramite sms oppure email comunicazioni personalizzate e profilate secondo le singole preferenze. La navigazione online è sotto stretta osservazione grazie all’utilizzo di appositi cookies di profilazione.

Problemi di privacy?

Assolutamente no, questa tecnologia è permessa e non viola norme relative alla privacy dell’utente stesso. Ci consente di convertire in maniera efficiente i propri prospect in lead, reingaggiando utenti già interessati alle offerte del cliente con ottimi tassi di conversione.

Cosa sta avvenendo in questi giorni

Uno dei principali player internet italiano, parliamo di Italiaonline, ha siglato un accordo con Ketchup ADV, agenzia di performance marketing. Questo patto tra le due società porterà benefici a chi utilizzerà il sistema ma anche al consumatore. I primi avranno l’opportunità di un tool unico ed evoluto con forte connotazione a performance basato su canali evergreen quali l’email e l’sms. In questo modo le aziende possono comunicare in modo mirato ed efficace con i consumatori finali.

Per l’utente finale il vantaggio è rappresentato dal vedersi arrivare attività di marketing di prodotti di interesse e non messaggi ritenuti non interessanti e graditi che spesso irritano. Siamo vittime del retargeting ma ci fa risparmiare tempo.

Il valore dell’ecommerce

L’ecommerce in questi mesi ha rappresentato un baluardo per la vendita dei prodotti e utilizzare il retargeting applicato su queste piattaforme può essere una spinta in più per generare guadagni alle imprese.