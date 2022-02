Per dimenticanza oppure per distrazione è possibile che ci sia capitato di uscire di casa e metterci alla guida dell’auto non avendo il portafoglio e la patente. In molti si chiedono cosa accada esattamente se guidiamo senza patente. Anche perché è nota la frase comune che gli agenti della Forza Pubblica pronunciano quando eseguono i classici controlli alle auto in transito chiedendo patente e libretto.

Ed in effetti, l’articolo 180 Codice della Strada per poter circolare con veicoli a motore richiede di avere con sé una serie di documenti, in particolare sono 3. La carta di circolazione (o il certificato di idoneità alla circolazione), la patente di guida in corso di validità e della categoria del veicolo utilizzato. Ed infine il certificato di assicurazione obbligatoria.

Si rischia un’ammenda tra i 2.257 e i 9.032 euro in caso di guida senza patente

Bisogna ora fare una distinzione tra due casi. Il primo è il caso in cui l’automobilista sia titolare della patente corretta in corso di validità e l’abbia semplicemente dimenticata in quell’episodio di controllo. Il secondo, il caso in cui, invece, il conducente non sia titolare del documento e quindi guidi del tutto privo di patente.

Nel primo caso l’articolo 180 C.d.s. prevede una semplice sanzione fino a 173 euro in caso di guida di automobili, mentre se si tratta di ciclomotori fino a 102 euro. Oltre a questo viene intimato al trasgressore di presentarsi agli uffici della Polizia per mostrare il documento dimenticato in sede di controllo. Se, però, il conducente non si presenta presso questi uffici rischia una sanzione fino a 1.731 euro.

Caso del tutto diverso è quello in cui si guidi senza avere la patente, intesa proprio come titolo. Questo caso comprende sia quando si guidi senza patente perché mai ottenuta, oppure perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psichici o fisici. In questi casi si rischia un ammenda tra i 2.257 e i 9.032 euro, in base all’articolo 116 comma 15 Codice della Strada.

La stessa norma prevede che in caso di recidiva nel biennio ci possa essere l’arresto fino ad un anno. Per chi ha, invece, semplicemente la patente scaduta e circola senza procedere al rinnovo è prevista una sanzione da 158 a 638 euro. Come sanzione accessoria è previsto anche il ritiro della patente.

La posizione della giurisprudenza

Interessante a proposito di guida senza patente la sentenza 3906 del 11 novembre 2020 della Corte di Cassazione. I giudici hanno spiegato che quando si guida senza patente non spetta allo Stato (pubblico ministero) eseguire gli accertamenti che dimostrino che quel soggetto è privo di patente. L’onere della prova sul possesso dei requisiti che legittimano la circolazione è carico dell’imputato accusato di guida in assenza di patente.