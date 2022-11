Si può fare domanda di pensione anticipata mentre si percepisce la NASPI?

Percepire la NASPI non vieta di accedere alla pensione. Certamente non si potranno cumulare i redditi dell’indennità di disoccupazione con quelli da pensione. E si dovrà, quindi, interrompere la NASPI per accedervi. Ma questo non vieta al disoccupato di scegliere di andare in pensione se gli spetta un trattamento maggiormente favorevole. Ma bisogna fare attenzione. Perché ci sono delle misure previdenziali che richiedono espressamente che il disoccupato termini la fruizione della NASPI. Vediamo, quindi, quando si può fare domanda di pensione anticipata se si è titolari di indennità di disoccupazione.

Cos’è la NASPI e chi la percepisce

La NASPI è l’ammortizzatore sociale che viene riconosciuto a chi perde involontariamente il posto di lavoro. Spetta solo ai lavoratori dipendenti. Per altre tipologie di lavoratori, infatti, ci sono altre forme di disoccupazione. Come la DIS-COLL per i collaboratori, la disoccupazione agricola per chi lavora in agricoltura o l’ISCRO per gli autonomi.

La NASPI, però, è la misura che permette di accedere anche ad alcune forme di pensionamento anticipato. E proprio per questo nasce l’interrogativo sul poterla interrompere per l’anticipo pensionistico.

Per quali forme di pensioni è necessario portare a termine l’indennità di disoccupazione?

Se si vuole accedere alla pensione con L’APE sociale a 63 anni di età con 30 anni di contributi o alla Quota 41 per precoci, portare a termine la NASPI potrebbe essere uno dei requisiti. Questo, ovviamente, se si vuole accedere con il profilo di tutela dedicato ai lavoratori disoccupati.

Entrambe le misure, tra i requisiti richiesti ai lavoratori disoccupati, infatti, richiedono l’intera fruizione della NASPI spettante. E pertanto, in questi casi specifici, l’indennità di disoccupazione non può essere interrotta per il pensionamento anticipato.

Si può fare domanda di pensione anticipata se si percepisce indennità di disoccupazione?

Ma in tutti gli altri casi la NASPI può essere interrotta. Se si vuole andare in pensione con Quota 102, con la nuova Quota 103 o con la pensione anticipata ordinaria non ci sono problemi. Anche con l’Opzione donna l’indennità di disoccupazione può essere tranquillamente interrotta per l’accesso alla pensione.

Importante, però, è far presente al patronato cui si presenta domanda di pensione di essere percettori di NASPI. Perché in questo caso le domande da presentare sono due. Da una parte quella di pensione per l’accesso. E dall’altra quella per interrompere la NASPI il giorno prima della decorrenza della pensione. Perché, proprio come abbiamo detto all’inizio, le due prestazioni non sono cumulabili. E quindi non si può andare in pensione e continuare a percepire la NASPI.