Il fumatore che percepisce il reddito di cittadinanza si chiede se si possono comprare le sigarette con i soldi della ricarica. Sappiamo che la normativa relativa al sussidio governativo vieta l’acquisto di alcuni beni e servizi che non sono di prima necessità. Si possono attingere dalla carta del RdC i soldi da spendere, o meglio da mandare in fumo, per comprare pacchetti di sigarette? In un precedente articolo “Cosa non si può pagare con il reddito di cittadinanza?” abbiamo fornito al lettore un elenco dettagliato delle spese vietate.

Rispondiamo adesso a quanti si chiedono se si possono comprare le sigarette con il reddito di cittadinanza senza incorrere in sanzioni. Ovviamente questa domanda può sembrare legittima per chi riceve il beneficio economico e non riesce a fare a meno della nicotina. Ma farà anche infuriare i cittadini che con il pagamento di imposte sempre più alte contribuiscono all’erogazione dei sussidi finanziari ai più deboli.

Chi percepisce il reddito di cittadinanza di fatto può spendere la ricarica per comprare sigarette. Nel decreto legge n. 4/2019 che contiene “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” non è contemplato alcun divieto esplicito.

Si possono comprare sigarette con il reddito di cittadinanza?

Di sicuro non farà piacere sapere che il denaro per il sostentamento alle famiglie con basso reddito serva a finanziare una dipendenza da sostanze tossiche. Ma di fatto il percettore del sussidio governativo non incontra alcun ostacolo nel pagare le sigarette con la carta. L’unica eccezione riguarda la modalità di pagamento per cui non si dovrà ovviamente pagare tramite Pos. Ciò perché non è consentito l’utilizzo della carta negli esercizi commerciali che vendono beni e servizi che non si possono comprare con il RdC.

Pertanto il percettore del beneficio potrà aggirare questo ostacolo pagando in contanti i pacchetti di sigarette. Ricordiamo tuttavia che il limite massimo di prelievo che il titolare della card può effettuare è pari a 100 euro al mese.