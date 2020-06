Puntare su Azimut Holding è ancora conveniente?

Nei mesi scorsi più volte abbiamo scritto che puntare su Azimut Holding sarebbe stato un affare. I motivi che ci inducevano a tale conclusione erano:

il forte investimento della Timore Fiduciaria (che raccoglie gli aderenti al patto di sindacato Azimut Holding) che ha stanziato 60 milioni di euro per l’acquisto di azioni sul mercato (clicca qui per leggere);

sia il maxi dividendo che ha società ha staccato il 20 maggio e che ha garantito oltre il 6% di rendimento ai possessori delle azioni Azimut Holding.

Ora che questi due eventi sono stati metabolizzati il focus deve necessariamente essere sulle previsioni per il 2020. Secondo l’amministratore delegato Giuliani l’outlook per il prosieguo dell’anno è molto buono. In un’intervista a IlSole24Ore a domanda “Rivedete le previsioni di utili da 300 milioni per fine anno?” la risposta è stata “No. A questa cifra tolgo i 15 milioni cui accenavo prima (ndr perdita di 15 milioni causata dalle minusvalenze dei titoli in possesso alla proprietà durante il primo trimestre) e le commissioni di performance che non abbiamo incassato, ma i conti prospettici restano positivi.”

In quest’ottica puntare su Azimut Holding potrebbe essere un ottimo affare.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Azimut Holding

Azimut (MIL:AZM) ha chiuso la seduta del 3 giugno a quota 15,705€ in rialzo del 2,41% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e la settimana scorsa e quella in corso la stanno rafforzando con la conferma della rottura della forte resistenza in area 14,6089€ (I° obiettivo di prezzo). A questo punto le quotazioni sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 18,9€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 23,22€.

I ribassisti potrebbero far invertire la tendenza in corso nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 14,6089€.