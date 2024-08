Siamo giunti a un turning point importante. Sembra che i mercati non vogliano mollare, e i ritracciamenti di tanto in tanto, danno forza per ulteriori rialzi. Solitamente i mercati ad agosto, nelle prime due settimane, tendono a formare dei pattern di prezzo che dispiegano effetti fino a metà ottobre. Per questo motivo, riteniamo che settimana prossima per i mercati potrebbe essere decisiva.

Cosa faranno i listini azionari nelle prossime settimane? La view di Candriam

“Nadège Dufossé di Candriam analizza la situazione attuale dei mercati finanziari, in particolare l’andamento dell’indice MSCI World, che ha raggiunto un massimo storico a metà luglio 2024 dopo un rialzo del 33% dai minimi di ottobre 2023. Nonostante una correzione del 5% in aprile, i mercati sono rimasti resilienti.

Le principali sfide per l’estate riguardano i risultati aziendali del secondo trimestre. Negli Stati Uniti, si prevede una crescita del 10% rispetto al 2023, con aspettative più alte per la seconda metà dell’anno. In Europa, la crescita attesa è del +1% per il trimestre, con indicazioni aziendali decisive per il futuro.

La questione cruciale è il “soft landing” dell’economia statunitense, con dubbi sui quattro tagli dei tassi previsti per il 2025 e sull’impatto delle politiche monetarie e protezionistiche. Anche l’influenza delle elezioni sulle grandi aziende tecnologiche è incerta.

In Europa, l’Eurozona affronta difficoltà dovute alla crescita cinese debole, incertezze politiche in Francia e rischi protezionistici statunitensi. Il Regno Unito appare più attraente con prospettive economiche positive e un ciclo di tagli dei tassi previsto.

Il miglior scenario per l’estate sarebbe la continuazione del soft landing negli Stati Uniti, sostenendo un rialzo delle azioni, principalmente negli USA.”

Dove potrebbero andare le azioni Saipem?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 2,062 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,2470 e il massimo a 2,471.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale e quindi i segnali sono contrastanti e poco affidabili. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 1,9780, segnato durante la settimana del 10 giugno. Il suo cedimento in chiusura settimanale potrebbe proiettare i prezzi verso la media mobile a 200 giorni, attualmente passante in area 1,8458.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Accumulate con target a 24,09 euro, con una sottovalutazione stimata del 32% circa.

Settimana prossima per i mercati potrebbe essere decisiva: i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 2 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.731

Eurostoxx Future

4.655

Ftse Mib Future

32.180

S&P500

5.346,5.

Il quadro grafico, secondo i nostri modelli, è di continuazione ribassista. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure della prossima settimana superiori a:

Dax Future

18.685

Eurostoxx Future

4.953

Ftse Mib Future

34.340

S&P500

5.591.

