Ciascuno di noi ha una personalità ben definita, con varie sfumature. Ci sono diverse caratteristiche che ci rendono ciò che siamo e molti studiosi hanno cercato di mettere a punto metodi per studiarci meglio.

Sono nati così dei sistemi che ci permettono di catalogare i vari tipi di personalità. Tra questi, uno dei più importanti è l’indicatore Myers-Briggs, che mette ciascuno di noi all’interno di un particolare “tipo psicologico”. Ci sono 16 tipi, ciascuno con delle caratteristiche ben precise.

Oggi ci concentriamo su un tipo in particolare, che ha caratteristiche molto nobili. Analizzandolo, scopriremo qualcosa di sorprendente. Infatti, sembra impossibile ma chi ha questa caratteristica potrebbe avere una personalità da re.

Il tipo analizzato

Oggi conosciamo il tipo del “difensore”. Le persone che hanno questa personalità sanno essere razionali e analitiche, e allo stesso tempo sono molto brave a relazionarsi con le persone. Sono abbastanza aperte alle nuove idee, ma allo stesso tempo sono un po’ riservati.

Insomma, hanno una personalità molto sfaccettata. La loro caratteristica fondamentale, però, è che sono altruisti e amano prendersi cura delle persone. Infatti, spesso finiscono per fare lavori come medici oppure come membri di una ONG.

Si tratta, quindi, di persone che sanno prendersi responsabilità importanti e fare del bene agli altri. Non sorprende, quindi, che anche la regina del Regno Unito Elisabetta II si inserisca in questo tipo psicologico. Anche un altro membro della casa reale, ovvero Kate Middleton, ha questa personalità.

Insomma, il difensore è proprio adatto per essere un re. Questo tipo psicologico ha, infatti, caratteristiche che lo rendono adatto per ruoli importanti. Il difensore lavora duro ed è molto leale verso le persone a cui tiene ed ai suoi superiori. Inoltre, è dotato di grande entusiasmo, che lo rende molto intraprendente.

Tuttavia, ha anche lati negativi, uno in particolare è sorprendente. Infatti è vero che il difensore è bravo con le persone, ma allo stesso tempo tende a reprimere molto i propri sentimenti. Quindi, non si apre facilmente agli altri, ed anzi tiene tutto dentro.

Insomma, forse anche questo è importante per un re, apparire sempre nobile e regale anche di fronte alle difficoltà personali. Tra gli altri difetti del difensore citiamo anche l’eccessiva timidezza, che a volte lo rende un po’ meno adatto a prendersi cura degli altri.

