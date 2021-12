L’abito non fa certamente il monaco, ma è pur vero che ogni occasione richiede un po’ il suo abbigliamento tipo. Se il lavoro esige outfit più formali e monocromatici, un aperitivo con amiche e amici è sicuramente più frizzante e sbarazzino. È pur vero che esistono stampe che vanno bene per più occasioni e che sono super versatili.

Allora, diciamo per una volta basta al solito tubino nero o al tailleur perché queste sono le stampe e le fantasie richiestissime in questo momento. Si tratta, in particolare, di stili adatti anche alle donne più adulte, perché estremamente sobri ed eleganti.

Un’altra interessante alternativa al nero è pure questo capo su cui investire adesso. Invece, le amanti del nero dai 40 ai 50 adoreranno questi 4 abiti mozzafiato.

Le trame e i tessuti senza tempo

Partiamo proprio da un classico senza tempo ovvero le righe. Orizzontali, verticali o obblique le righe possono diventare grandissime amiche o le peggiori nemiche. Chi vuole perdere visivamente qualche centimetro dovrà evitare sicuramente le righe orizzontali che, per definizione, allargano.

Preferire quelle verticali è, invece, un ottimo modo per assottiglia la figura e snellire il girovita. Ebbene le righe tornano di moda, addirittura, abbinate fra loro. Portare righe su righe non è più un crimine della moda.

La seconda fantasia del momento è l’immancabile paisley, perché tantissime donne stanno amando le fantasie etniche e i giochi di forme o di colori. Tra camicie, gonne e abiti la scelta è davvero molto vasta.

Altra fantasia richiestissima al momento è “l’effetto giardino”, ovvero una serie di capi e indumenti completamente ricoperti di motivi floreali. Fiori e piante di ogni tipo rivestono blazer, borse e pantaloni a campana. In questo caso, però, è d’obbligo abbinare il resto dell’outfit in tinta unita e prediligere calzature romantiche come la Mary Jane, ad esempio.

Le amanti dell’Optical possono vivere finalmente il loro momento di splendore. In bianco e nero, arancione e bianco e via dicendo, la stampa ottica torna di moda specie su abiti e gonne.

E, in ultimo, via libera alle sovrapposizioni. Più fantasie unite tra loro o la stessa fantasia riproposta in più colori sullo stesso capo. Insomma, oggi sembrerebbe eccezionale anche il mix and match tra più stampe diversissime fra loro.

Approfondimento

