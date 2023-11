I prezzi dei listini americani si stanno giocando una partita importante. Questo scenario era stato già proiettato da inizio del decennio per svariati motivi legati ai calcoli di probabilità. Il 2023, che è il terzo anno del nuovo decennio e quello del ciclo presidenziale americano, dovrebbe portare con sè conseguenze positive almeno fino al 2027. Fra quest’anno e il successivo, i nostri calcoli collocano un violento ribasso pari a quello del subprime del 2008. Nel breve invece? Se novembre chiuderà sopra questi livelli presto Wall Street segnerà nuovi massimi storici.

Il decennio e i calcoli

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 15 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

34.991,31

Nasdaq C.

14.103,84

S&P500

4.502,88.

Fra il novembre e il dicembre del 2021 i mercati americani hanno segnato i massimi storici e poi da quei livelli fra alti e bassi si è assistito a un ribasso del 15% fino all’ottobre dello scorso anno. A questo movimento è seguito un forte rialzo fino ad agosto e poi una successiva discesa fino al 30 ottobre.

Il 2023 dovrebbe lasciare alle spalle il minimo del decennio in corso e dovrebbe segnare il massimo annuale fra fine novembre e metà dicembre.

Attenzione però, perchè se le chiusure del mese di novembre saranno superiori ai seguenti livelli archivierebbe con elevate probabilità il rialzo di lungo termine è ripartito:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

In questo caso il peggio sarebbe alle spalle e si potrebbe assistere a rialzi per diversi anni con ritracciamenti fisiologici di tanto in tanto anche del 10/15%.

Se novembre chiuderà sopra questi livelli presto Wall Street segnerà nuovi massimi storici

Inziamo quindi a essere molto ottimisti, e se non cambierà qualcosa ad oggi sono molto alte le probabilità che le chisure del mese saranno superiori ai livelli indicati .

Al momento, nuovi ribassi se le chiusure di questa settimana saranno inferiori a:

Dow Jones

33.856

Nasdaq C.

13.433

S&P500

4.342.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Attenzione perché da oggi alle Poste c’è un tasso di interesse del 4,00% annuo per chi vincola soldi freschi su questo libretto