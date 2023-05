Se non vuoi diventare più povero ecco i 4 errori che non dovresti mai fare nella tua vita-proiezionidiborsa.it

Risparmiare è diventato quasi un imperativo. Eppure molti non lo fanno ancora o lo fanno in modo poco efficace. Chi vuole risparmiare veramente deve evitare di commettere alcuni passi falsi. Se non vuoi diventare più povero ecco i 4 errori che non dovresti mai fare nella tua vita.

Con l’inflazione che ha toccato punte del 10%, tutto aumenta, dalla spesa al supermercato, alla bolletta elettrica, dal pieno del carburante all’auto, ai vestiti. Purtroppo non aumentano gli stipendi, almeno non nella stessa misura che sarebbe necessario per mantenere lo stesso tenore di vita. Con un’inflazione al 10%, un paniere di beni che ad inizio anno costava 1.000 euro, dopo 12 mesi costerà 1.1000 euro. Ma lo stipendio sarà rimasto pressoché uguale. Quindi non resta che trovare delle soluzioni. Quella più immediata è risparmiare. Eccogli errori da evitare.

Risparmiare è un’arte, una abilità che per fortuna si può imparare. Attenzione, risparmiare non significa necessariamente rinunciare, ma spendere oculatamente e gestire il denaro con intelligenza, in modo che possa fruttare. Per esempio le famiglie italiane hanno sui conti correnti bancari 1.200 miliardi. Quei soldi non solo non rendono nulla, ma hanno anche un costo. Chi ha del denaro sul conto sta rinunciando a guadagni che potrebbe avere impiegando quel capitale in modo più efficace.

Commettere errori nella gestione del risparmio, può fare perdere molti soldi. L’errore maggiore che si possa pensare è che comunque si tratta solo di qualche euro. Proprio questa sottovalutazione porta, euro dopo euro, a perdere centinaia e migliaia di euro nel tempo. Soldi buttati, sprecati, che invece potrebbero essere impiegati in spese ben più utili per la famiglia. Ogni euro sprecato oggi corrisponde alla rinuncia del valore di 1 euro domani. Euro dopo euro queste rinunce possono arrivare a centinaia di euro in breve tempo e a migliaia di euro nel medio periodo.

Chi commette questi errori nella gestione del risparmio può perdere molti soldi

Ecco gli errori che molti di noi fanno nella gestione del risparmio e che se non commessi posso farci trovare un bel gruzzoletto in più alla fine dell’anno. La mancanza di un bilancio familiare documentato è un grave errore. Se non tieni traccia delle tue entrate e uscite, non sai quanto spendi e quanto risparmi ogni mese. Questo ti impedisce di avere una visione chiara della tua situazione economica e di individuare le aree di miglioramento.

Non risparmiare è di per sé un grave errore. Chi spende tutto quello che guadagna, non ha nessuna riserva per affrontare le emergenze o per investire nel suo futuro. Il risparmio è fondamentale per la tua sicurezza finanziaria e per la realizzazione dei propri progetti. Per risparmiare basta seguire delle regole semplici ed efficaci. Una delle regole più utilizzate nella gestione del bilancio familiare è quella del 50- 20-30. Questa regola prevede di destinare il 50% del reddito alle spese essenziali, il 20% al risparmio e il 30% alle spese secondarie. In questo modo puoi bilanciare le tue esigenze e i tuoi desideri, senza rinunciare a nulla.

Occorre avere delle priorità di spesa per non finire sotto un ponte

Occorre distinguere tra le spese essenziali e quelle secondarie e quindi avere delle priorità di spesa. Le spese essenziali sono quelle indispensabili per vivere, come l’affitto, le bollette, il cibo, il trasporto e le spese mediche. Le spese secondarie sono quelle che riguardano il tuo benessere e il tuo divertimento, come l’abbonamento alla TV, l’estetista, la palestra, il cinema, ecc. Se non sai quali sono le tue priorità, rischi di spendere troppo per le cose non necessarie e di non avere abbastanza per le cose importanti.

Se non vuoi diventare più povero e mandare la famiglia in bancarotta devi iniziare a risparmiare in modo intelligente. Per iniziare a risparmiare si può partire dalla spesa settimanale. Dove e come fare la spesa può portare a risparmiare anche 3.000 euro all’anno. Non solo si possono scegliere con cura i beni da acquistare, ma si possono adottare anche piccoli trucchi per acquistare cosa ci è veramente necessario, rinunciando al superfluo