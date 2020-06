Se non lavoro posso scaricare le spese nel 730? In fase di compilazione della dichiarazione dei redditi o del modello 730 si può agevolare del rimborso Irpef se non si lavora? Come avvantaggiarsi di detrazioni e deduzioni e ricevere un credito sulle spese sostenute durante l’anno? Di seguito vi illustriamo quando è possibile presentare la dichiarazione dei redditi e beneficare dei rimborsi Irpef e in quali casi si è esonerati.

Quando la presentazione della dichiarazione dei redditi è un obbligo e quando no

Se non lavoro posso scaricare le spese nel 730? Questa è una domanda che molti contribuenti si pongono spesso. Quando si pone la questione sull’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, esistono alcune categorie che ne sono esonerate. In generale, tutti coloro che hanno prodotto redditi nell’anno di imposta precedente, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Fanno eccezione alcune situazioni specifiche fissate dalla legge.

Come funziona per chi ha percepito la disoccupazione?

Se non lavoro posso scaricare le spese nel 730? Nei casi in cui non è previsto l’obbligo di presentazione è possibile ugualmente effettuare la dichiarazione dei redditi. Il contribuente può dichiarare in questo modo le spese che ha sostenuto ed ottenere i rimborsi Irpef secondo quanto prevede la normativa fiscale. Per conoscere tutte le spese che è concesso portare in detrazione è possibile consultare la pagina qui.

In alcuni casi, come accade per la disoccupazione, la presentazione delle dichiarazione dei redditi non è facoltativa ma rappresenta un obbligo. Infatti, se durante l’anno di imposta il contribuente ha ricevuto 2 CUD, di cui uno dal datore di lavoro e uno Inps, allora dovrà presentare la dichiarazione dei redditi. È il caso, ad esempio, di chi ha svolto un lavoro stagionale o delle durata di alcuni mesi fruendo successivamente dell’indennità di disoccupazione.

Chi è esonerato dalla presentazione del modello 730?

In linea generale, possiamo dire che il modello 730 è quello che utilizzano i pensionati ed i lavoratori dipendenti. Mentre il modello Redditi PF, precedentemente Unico, è quello che utilizzano i titolari di P.Iva.

Per quanto riguarda la presentazione del modello 730, i contribuenti esonerati sono coloro che hanno redditi:

a) esclusivamente da abitazione principale o altri fabbricati non locati;

b) da lavoro dipendente e da pensione provenienti da un unico sostituto di imposta;

c) redditi assoggettati ad imposta sostitutiva escludendo la cedolare secca o i redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

In questo casi, il contribuente deve presentare la dichiarazione solo se le addizionali Irpef sono state trattenute in maniera inferiore o totale. Bisogna tener conto che l’esonero solitamente dipende dal tipo e dal limite di reddito percepito. In questi casi, l’obbligo della dichiarazione potrebbe venir meno se non si superano alcuni tetti previsti dalla legge.