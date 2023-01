Se hai trovato un quadrifoglio non ti rendi conto dell’enorme fortuna che hai! Conservalo così

Sapevi quanta fortuna può portarti un quadrifoglio e com’è raro trovarne uno? Te lo spieghiamo per bene in questo articolo con tutte le informazioni necessarie per capire come conservare una cosa così rara nel modo giusto.

Un quadrifoglio altro non è che un trifoglio con una fogliolina in più. Dal nome si può ben capire che si tratta di una foglia divisa in tre o più parti piccole. Si tratta di una parte della pianta molto suggestiva e nel tempo si sono diffuse tante storie a riguardo.

Questo fenomeno si è diffuso soprattutto perché trovare un quadrifoglio è raro. Ad oggi si crede che trovarne uno sia segno di un’immensa fortuna. Quindi, se hai trovato un quadrifoglio non ti rendi conto dell’enorme fortuna che hai! Perché lasciarsela sfuggire?

Prendi con cura quelle foglioline e poi portale a casa con te. Ti diremo noi, qui di seguito, come poterle conservare in un modo molto semplice. Inoltre ti spiegheremo nel dettaglio come mai si pensa che possa portare così tante belle cose.

Se hai trovato un quadrifoglio sei fortunato: non sai quanto è raro

Scientificamente il quadrifoglio è una semplice anomalia. Questo significa che in un trifoglio, Trifoglio Repens nello specifico, spunta una fogliolina in più a causa di un disordine ontogenetico. Non è una mutazione genetica e non è nemmeno un’altra specie rispetto al trifoglio.

Non solo, ma è possibile trovare anche cinque o sei foglioline. Inoltre, se hai trovato quattro foglioline, il consiglio è quello di cercare nei dintorni perché ci sono piante più predisposte di altre. Quindi, se c’è un quadrifoglio, è molto probabile che ce ne sia un altro.

Ma quanto è raro un quadrifoglio? Si pensa che ci sia un quadrifoglio ogni 10.000 trifogli. Quindi, la probabilità di trovarne uno è molto bassa. Ecco perché si sono diffuse tante leggende sul fatto di trovarne uno.

Cosa significa trovarlo e perché si dice porti tanta fortuna

I Druidi, sacerdoti celtici del 1600, credevano che quattro foglie, invece di tre, potessero tenere alla larga gli spiriti maligni. Con il tempo, si è diffusa questa convinzione di buon auspicio sia trovandolo che regalandolo. Poi, molte persone hanno iniziato a metterlo sotto al cuscino per fare bei sogni.

Ora nella credenza popolare c’è un significato per ogni foglia: si parla di fede, speranza, fortuna e amore. Insomma, averne uno ha un grande valore nell’immaginario collettivo: si avrà un buon periodo, pieno di fortuna economica e di bei sentimenti.

Come conservarlo al meglio

La cosa migliore da fare per mantenerlo a lungo è farlo seccare. Come si fa? Basta metterlo tra le pagine di un libro e poi plastificarlo oppure creare un oggetto da portare sempre con sé. Vanno molto di moda gli orecchini o i ciondoli con i fiori secchi. La fortuna in questo modo durerà per tanto tempo.