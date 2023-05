Scopri quest’isola magica della Sicilia circondata da acque limpidissime e sabbia nera scintillante: amata anche Lady Diana

Anche se le vacanze estive sono ancora lontane, non lasciamoci scappare la possibilità di organizzare una gita fuori porta per il ponte del 2 giugno. Potremmo andare in Sicilia e visitare le sue bellezze. In particolare, quest’isola meravigliosa unica al Mondo. Scopriamo di quale luogo si tratta.

Secondo le ultime previsioni, quella in arrivo sarà proprio un’estate da record. Infatti, si prevede un cospicuo aumento delle presenze turistiche nel nostro Paese, rispetto allo scorso anno.

In effetti l’Italia è un posto davvero meraviglioso, in grado di soddisfare qualunque tipo di richiesta. Si passa dalle città d’arte, alla natura, alle spiagge bianche con acque cristalline. Insomma, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Ma se c’è ancora tempo per pensare alle vacanze estive, ora dedichiamoci all’organizzazione di una mini gita da fare il ponte del 2 giugno.

Finalmente le temperature si sono alzate in tutta l’Italia, quindi, perché non passare qualche giorno al mare?

Nella nostra Penisola ci sono dei luoghi davvero incantevoli, molto amati anche dalle celebrities nazionali ed internazionali.

Scopri quest’isola magica della Sicilia e visita le sue bellezze

Non solo la Puglia, ma anche la Sicilia è una meta assolutamente da considerare.

Stilare una lista dei posti da visitare è quasi impossibile. Le cose da vedere sono davvero tantissime. Parliamo di una Regione ricca di storia, arte, cultura e buon cibo. E poi ci sono i luoghi di mare, dotati di una bellezza indescrivibile. Ad esempio, vale la pena visitare le isole della Sicilia e in particolare le Eolie.

Questo arcipelago è situato nella parte nord della Regione ed è bagnato dal mar Tirreno.

È composto da Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Alicudi, Stromboli e Filicudi che geograficamente si trovano in provincia di Messina.

Stromboli, in particolare, è l’isola più spettacolare dell’arcipelago, grazie ail suo vulcano che regala straordinarie eruzioni e giochi di lava.

Le alte scogliere si alternano a piccole spiagge dalla sabbia nerissima o dai ciottoli scuri. Tra piante di capperi, bouganville e fichi d’india si arriva al centro abitato formato dalle caratteristiche case bianche.

Tra i luoghi turistici spicca Piazza San Vincenzo, con la chiesa e la terrazza che si affaccia sul mare.

Non lasciamoci scappare il paesino di Ginostra, raggiungibile in barca.

La visita di lady Diana

Ma lo sapevi che anche Lady Diana ha visitato questi posti? Una foto, che risale all’estate 1990, mostra una principessa con gli occhiali da sole, i capelli corti e un sorriso riservato. Al suo fianco lo stilista Valentino e il principe Kyril di Preslav.

Un momento di relax a bordo di uno yacht proprio a largo di Stromboli. D’altronde “Lady D” era innamorata dell’Italia e delle sue bellezze. Durante una visita a Venezia ribadì che gli italiani la facevano sentire a casa.

Allora, scopri quest’isola magica della Sicilia e innamorati delle sue bellezze. Non solo giornate al mare, ma anche escursioni, passeggiate in mezzo alla natura e gite in barca. Nelle sere d’estate alza gli occhi al cielo e ammira il suo meraviglioso cielo stellato.