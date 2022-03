Primo oroscopo del weekend di aprile con i principali pianeti divisi tra Pesci, Ariete, Acquario e Toro. In arrivo giornate gioiose per i nati sotto il segno del Leone., che recupereranno in svago e relax tra domani e domenica. Le stelle consigliano di organizzare un aperitivo o una cena tra amici o una gita fuori porta con la comitiva del cuore.

Ma abbiamo scoperto che Saturno in Acquario e Sole e Mercurio in Ariete saranno la marcia in più per alcuni segni. Infatti Sole e Mercurio dalla casa dell’Ariete porteranno buone news sul fronte delle entrate finanziarie in generale. In caso di consistenti guadagni extra, ecco come investire a 3 anni tra due prodotti di Stato e a garanzia del capitale.

Giove in Pesci

Per il segno dei Pesci, nel campo dei sentimenti la giornata più bella del weekend sarà domenica grazie al sostegno della Luna. I pianeti suggeriscono che potrebbe essere la giornata perfetta per una gita al mare o alla casa in campagna e stare a pieno e diretto contatto con la natura.

Sul fronte finanziario le stelle del weekend (Giove nel segno e Luna, Sole e Mercurio in Ariete) preannunciano movimenti di denaro. Potrebbe trattarsi di entrate inattese come pure di uscite non preventivate.

Saturno in Acquario e Sole e Mercurio in Ariete porteranno soldi e svago nel fine settimana a questi 5 segni zodiacali

L’elemento sorpresa sarà invece il tema dominante per i nati Sagittario. Potrebbe trattarsi di un parente o un amico tornato in città, un invito da colleghi di vecchia data o un incontro casuale al supermercato. Oppure una chiamata per un lavoro o la chiusura di un contratto di cui si erano perse le speranze.

Infine l’influsso dei pianeti forti dalla casa dell’Ariete doneranno tanto buon umore e pace interiore anche nei rapporti in famiglia.

L’oroscopo del weekend per i nati Gemelli

Un weekend a cinque stelle per gli amici Gemelli grazie alla protezione offerta da molti pianeti. Solo Giove è in quadratura, mentre Sole e Mercurio in sestile dalla casa dell’Ariete rendono vivaci e frizzanti i Gemellini.

Da venerdì a sabato sono attese idee vincenti al lavoro e negli affari, specie per chi lavora in autonomia. Per chi invece intende mettersi in proprio ricordiamo che da giorni è possibile accedere a questi soldi del Governo (a fondo perduto e tasso agevolato). Propositivo e vincente anche il campo dei sentimenti, specie per i single che oseranno più del solito.

Sole e Mercurio dalla casa dell’Ariete

Molto bello il cielo dell’amore e dei sentimenti per i nati Ariete. Grazie alla Luna nel segno si prospettano ore romantiche, anche cariche di eros e di passione con il partner. I pianeti forti di questi giorni regalano tanto brio, una discreta forma fisica e tanta voglia di fare.

Fortunato e interessante anche il cielo professionale, il cui stato di grazia si protrarrà anche nei giorni a seguire.

Approfondimento

