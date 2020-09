Le attuali credenziali ancora utilizzate per accedere ai servizi online del ministero del Lavoro, verranno sostituite dallo SPID. Quindi, per entrare nel portale dedicato alla consegna delle dimissioni volontarie o al Cliclavoro, occorrerà il Sistema Pubblico di Identità Digitale. La novità sarà operativa a partire dal 15 novembre. Da questa data, sarà necessario lo SPID per accedere ai servizi on line del Ministero del Lavoro ed esso rappresenterà l’unico modo per collegarsi. Esso, dunque, utilizzato già per accedere ad altri tipi di servizi presso le pubbliche amministrazioni, diviene strumento necessario anche per il settore lavoro.

Regime transitorio fino al 15 novembre

Attualmente, pur essendo possibile entrare con lo SPID nelle indicate sezioni del sito del Ministero, è ancora possibile utilizzare dei metodi alternativi. Si pensi al Pin dispositivo, rilasciato dall’INPS, che permette di accedere esclusivamente alla procedura telematica delle dimissioni volontarie. Inoltre, si può accedere anche attraverso il portale Cliclavoro, a mezzo di apposite credenziali. Queste ultime due vie di accesso verranno eliminate da metà novembre, allorquando sarà lo SPID l’unica chiave utile per accedere ai servizi del Ministero. In realtà, si tratta di un passaggio previsto già per lo scorso 15 marzo ma che è rimasto congelato a causa dell’emergenza coronavirus.

Tuttavia, la riforma deve prendere piede, non potendosi differire oltre la strada verso la digitalizzazione. Infatti, spiega il Ministro del Lavoro: “è prioritaria l’esigenza di accelerare sulla trasformazione digitale”. Inoltre, si chiarisce che è necessario anche rendere possibile l’erogazione dei servizi telematici, come recentemente confermato dal decreto Semplificazioni. In questa direzione, è stato avviato un confronto sul tema con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, l’Agenzia per l’Italia Digitale e l’INPS. Cosicchè, è assodato che sarà necessario lo SPID per accedere ai servizi on line del Ministero del Lavoro, a partire dal 15 novembre.

Daremo ulteriori aggiornamenti in merito nei prossimi gironi/settimane.