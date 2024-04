Sai qual è il libro più lungo mai scritto? Ecco il suo nome e chi è l’autore

È un dato di fatto che in Italia si legga poco. I lettori ‘’forti’’ sono davvero pochi, come dimostrano anche le più recenti statistiche. Chi lo fa, spesso predilige letture brevi, anche perché il tempo scarseggia. D’altronde, per quanto leggere sia di vitale importanza per la propria formazione personale, è anche vero che spesso il lavoro e gli studi sottraggono tempo. Anche per chi ama la lettura, tuttavia, leggere il libro di cui parleremo potrebbe essere una sfida. Si tratta infatti del romanzo più lungo mai scritto. Scopriamo quale è e chi è l’autore.

Sai qual è il libro più lungo mai scritto? Eccolo svelato

Il libro più lungo mai scritto si chiama Devta ed è un romanzo di genere thriller. Attenzione, però, perché è stato pubblicato a puntare per ben trentatré anni e questo spiega come l’autore sia riuscito a raggiungere la prodigiosa lunghezza di 11.206.310 parole.

L’autore dell’impresa è Mohiuddin Nawab, che lo ha scritto in lingua urdu. La pubblicazione è avvenuta su una rivista pakistana di nome Suspense Digest.

Il romanzo consiste nell’autobiografia di un uomo dotato del potere della telepatia., il cui nome è Farhad Ali Taimoor. Ora sai qual è il libro più lungo mai scritto.

Il secondo e il terzo posto di questa classifica

Quali sono gli altri libri più lunghi mai scritti? Sveliamo il secondo e il terzo libro più lungo al Mondo. Il secondo podio di questa classifica è occupato da Venmurasu, un romanzo dell’autore indiano Jeyamohan e che conta ben 4.000.000 parole. Insomma, non si avvicina neanche lontanamente al primo posto del podio di questa classifica.

Il terzo posto, invece, è occupato da Una cronaca dell’antica luce solare di Henry Williamson, che conta 2.436.924 parole.

Ecco qual è invece il romanzo italiano più lungo mai pubblicato

Come si sarà capito, questa classifica riguarda soltanto i romanzi e non i saggi o opere enciclopediche che potrebbero, invece, essere addirittura più lunghe.

Ma se si parla invece di romanzi italiani? Il più lungo, a quanto pare, è La scuola cattolica di Edoardo Albinati, che conta circa 466.000 parole per un totale di poco più di 1294 pagine. Pubblicato nel 2016, ha avuto un notevole successo e ha persino vinto l’ambito Premio Strega. Non è però il libro italiano più lungo mai pubblicato, siccome questo primato spetta alle memorie autobiografiche dell’avventuriero Giacomo Casanova.

