Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia? No, ecco qual è il giorno più breve dell’anno

Secondo la tradizione il giorno più breve dell’anno sarebbe il 13 dicembre e cioè quello in cui cade la festività di Santa Lucia. Tuttavia, questa credenza non trova riscontro nella realtà. Infatti, la data a cui riferirsi in questo modo sarebbe proprio un’altra. Vediamo di quale si tratta e, infine, scopriamo anche qual è invece il giorno più lungo dell’anno.

Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia? In verità, questa frase non corrisponde alla realtà. Infatti, il giorno più breve dell’anno è quello in cui convenzionalmente è posto il solstizio d’inverno.

Quindi, la data a cui fare riferimento è un’altra e cioè il 21 dicembre. Scopriamo adesso il motivo per cui esiste questo proverbio.

Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia? Perché si dice in questo modo

Viene dunque spontaneo chiedersi da cosa derivi la tradizione di indicare Santa Lucia come il giorno più breve dell’anno.

Ebbene, la risposta è da ricercare in un preciso avvenimento storico. Nel lontano 1582 Papa Gregorio XIII volle eliminare le differenze tra il calendario giuliano e quello civile. La sua idea era dare vita ad un nuovo calendario, cioè quello che oggi chiamiamo gregoriano e che è attualmente in uso nel nostro Paese e in gran parte del Mondo. Per farlo, eliminò alcuni giorni e quindi il solstizio di inverno, che un tempo cadeva proprio tra il 12 e il 13 dicembre, passò al 21 dicembre.

Un tempo, dunque, il solstizio d’inverno cadeva proprio in questa data. C’è da dire che tutt’oggi è uno dei giorni più brevi dell’anno, ma non il più breve in assoluto. Infatti, sebbene il 13 dicembre il sole tramonti prima rispetto al 21 dicembre, l’alba giunge in anticipo e pertanto le ore di luce sono superiori. Insomma, c’è una parte di verità in questo proverbio.

Ma qual è il giorno più lungo dell’anno? Eccolo svelato

Il solstizio d’inverno, come abbiamo visto, è il giorno più breve dell’anno. Ma qual è quello più lungo? La risposta è semplice: il solstizio d’estate, che cade nel giorno 21 giugno.

A volte, tuttavia, secondo i calcoli astronomici questo avviene in data 20 giugno, che negli anni bisestili (cioè quelli sul cui calendario figura anche il 29 febbraio) diventa il giorno più lungo dell’anno. Quindi, in questo caso ci sono ben due date a cui fare riferimento a seconda dell’anno in cui ci si trova.

