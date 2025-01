Rottamazione cartelle esattoriali, arriva la proroga? Tutte le novità dal Decreto Milleproroghe

Mentre ancora è in corso la rottamazione quater, dal Decreto Milleproroghe spunta l’ipotesi della quinques.

Una proposta della Lega intende prorogare un sistema di riscossione che sta dando i suoi frutti, sebbene considerati ancora troppo bassi. L’anno scorso, la rottamazione delle cartelle ha regalato allo Stato introiti per più di 4,6 miliardi di euro. Il Fisco sembra dunque voler andare un po’ più incontro a chi non è riuscito, magari per difficoltà economiche, a pagare le tasse. Non tutte le parti politiche sono d’accordo, però: la possibilità di una nuova rottamazione non è andata a buon fine durante l’approvazione della Legge di Bilancio. Oggi la proposta della Lega sta regalando una nuova speranza ai contribuenti in debito.

Proroga rottamazione cartelle per il 2025, quali sarebbero le cartelle ammesse e le modalità di pagamento

Oltre a dare sollievo a chi non ha pagato correttamente le imposte, la rottamazione quinques porterebbe anche interessanti novità. Nella proposta si ipotizza una maggior dilazione delle rate, fino a 10 anni, con importi più bassi da pagare. Dovrebbero rientrare le cartelle fino al 31 dicembre 2023.

Un’altra novità è che i contribuenti potrebbero pagare l’importo dovuto senza interessi, fino a 120 rate, e questa misura sarebbe in grado di incentivare ulteriormente i debitori in difficoltà. Lo stesso per la possibilità di non perdere il beneficio fino a 8 rate di ritardo. Per sapere se la misura verrà concretizzata bisogna attendere almeno l’11 febbraio prossimo, quando la proposta sarà discussa al Senato.

Non tutte le parti politiche sono d’accordo su una eventuale rottamazione quinques; infatti i contribuenti che hanno aderito nel corso degli anni hanno smesso di pagare dopo qualche rata, e la tendenza è andata rafforzandosi. Dal 2016, sono stati recuperati gettiti per 8 miliardi di euro, ma le attese erano per almeno 18 miliardi.