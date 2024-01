Rivoluzione in Borsa, dopo l’ok della SEC questo ETF rischia veramente di fare performance strepitose

La SEC, l’autorità di controllo Statunitense delle Borsa USA, ha dato parere positivo alla quotazione del primo ETF sui Bitcoin. L’ETF sulla criptovaluta permetterà a tutti di puntare sul Bitcoin in modo semplicissimo. Rivoluzione in Borsa, quindi!

Il Bitcoin è una criptovaluta che ha registrato un forte aumento di valore negli ultimi anni. Questo ha attirato l’attenzione di molti investitori, sia esperti che meno esperti. Tuttavia, oggi investire direttamente in Bitcoin è un procedimento complesso per chi non conosce bene il mondo delle criptovalute. Ma con la prossima quotazione dell’ETF sui Bitcoin tutto cambierà e anche il piccolo risparmiatore potrà scommettere sulla valuta digitale.

Rivoluzione in Borsa, dopo la quotazione ecco come funzionerà l’ETF Bitcoin

L’ETF Bitcoin ha avuto il parere positivo della SEC per una sua quotazione sul mercato ufficiale di Borsa. Quando l’ETF Bitcoin esordirà sarà come tutti gli altri Exchange traded fund che replicano l’andamento dello strumento sottostante. L’ETF Bitcoin funzionerà in modo simile a un ETF tradizionale. Il fondo investirà in Bitcoin e il suo valore seguirà le fluttuazioni del prezzo della criptovaluta.

In altre parole, quando si investirà in un ETF Bitcoin, si investirà direttamente nella criptovaluta.

Rischi dell’investimento

Investire oggi in Bitcoin comporta dei rischi. Non solo perché si tratta di un asset non regolamentato ma anche perché i suoi prezzi sono molto volatili. Per esempio, tra metà gennaio del 2023 e metà gennaio del 2024 i prezzi sono raddoppiati, hanno guadagnato il 100%. Ma nei 12 mesi compresi tra novembre 2021 e novembre 2022 hanno perduto ⅔ del loro valore.

Il prezzo del Bitcoin è soggetto a forti oscillazioni, quindi è possibile perdere denaro se si investe in questo asset. Inoltre, il Bitcoin non è regolamentato da alcuna autorità, quindi si corre il rischio di perdere tutto il proprio investimento in caso di fallimento del fondo o del broker. Ma con la quotazione dell’ETF non si correrà più questo rischio

Cosa fare in attesa degli ETF sui Bitcoin

L’ETF Bitcoin è un nuovo strumento finanziario che permette di investire in Bitcoin in modo più semplice e sicuro. Tuttavia, occorrerà un pò di tempo prima che possa essere quotato. Nel frattempo possiamo puntare su tre ETF che hanno fatto faville nel 2023.