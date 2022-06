Rischia 3 anni di reclusione, 665 euro di multa e un grosso risarcimento il conducente del veicolo per questa violazione del Codice della Strada

Quando si guida bisogna fare attenzione. Occorre prestare attenzione, in primo luogo, ai propri comportamenti. È necessario, cioè, rispettare tutte le regole del Codice della Strada, ma non solo. Anche quando rispettiamo tutte le norme possibili, dobbiamo, in ogni caso, prestare attenzione. Sia per tutelare la nostra e la sicurezza degli altri, ma anche per non incorrere in responsabilità. La giurisprudenza, per esempio, ha ritenuto responsabile di un incidente un conducente che impegnava un incrocio con il semaforo verde.

Oltre ai nostri comportamenti, dobbiamo stare molto attenti anche a quelli degli altri. Infatti, basta guardarci intorno, mentre guidiamo quotidianamente, per accorgerci di quante infrazioni le persone commettano tutti i giorni. Alcune non sono eccessivamente pericolose per la sicurezza delle persone, altre, invece, mettono a rischio l’integrità fisica degli utenti della strada. Un comportamento diffusissimo e molto pericoloso è quello di utilizzare il telefono mentre si guida. Infatti, l’attenzione del guidatore si sposta tutta dalla guida al cellulare e si alza moltissimo il rischio di incidenti.

L’importanza della prudenza sulla strada

Non solo, bisogna prestare attenzione anche a rispettare norme del Codice della Strada che sembrano imporci delle cautele eccessive. Lo ha dimostrato la Cassazione con la recente ordinanza 8487 del 2022. I giudici hanno spiegato che rischia 3 anni di reclusione e 665 euro di multa, oltre ad un ingente risarcimento, il conducente del veicolo in questo caso. Quando cioè violi l’articolo 191 del Codice della Strada. Questa norma prevede che i conducenti dei veicoli debbano rallentare quando si avvicinano ad un attraversamento pedonale.

Infatti, i pedoni hanno diritto di precedenza non solo quando si trovano sulle famose strisce pedonali, ma anche quando transitano nelle immediate prossimità. Chi viola questa norma e non fa passare il pedone rischia fino a 665 euro di multa. Non solo, ma se investe il pedone e gli causa delle lesioni gravi o gravissime incorre nel reato di lesioni colpose, punito dal codice penale. Oltre alla reclusione e alla multa, il conducente del veicolo dovrà anche risarcire il pedone del danno fisico e morale subito.

Rischia 3 anni di reclusione, 665 euro di multa e un grosso risarcimento il conducente del veicolo per questa violazione del Codice della Strada

Tutte queste sanzioni molto severe si applicano, salvo che il conducente riesca a dimostrare di non aver potuto evitare l’incidente. Oppure, in ogni caso, di aver fatto il possibile per evitarlo. Per cui occorre fare attenzione, perché se avviene un incidente tra auto e pedone, soprattutto nelle prossimità di un attraversamento, si presume la responsabilità del conducente. È assolutamente importante rispettare, dunque, il Codice della Strada quando ci obbliga a rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali.

