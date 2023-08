Ricchissimi e di successo: chi sono i miliardari italiani under 35 e a quanto ammonta il loro patrimonio

Nuovi nomi arricchiscono la classifica di Forbes sugli uomini più facoltosi d’Italia. Si tratta dei giovani rampolli di famiglie ricchissime che hanno ricevuto ingenti patrimoni in eredità. Ecco chi sono.

Cresce in Italia il numero di persone che hanno un patrimonio superiore al miliardo di dollari. Sono complessivamente 69. Mai così tanti, mai così ricchi. Quello che sorprende tuttavia è che ci siano molte persone giovani nella classifica, con un’età inferiore ai 35 anni. Siamo abituati a pensare che la ricchezza arrivi alla fine di una carriera, dopo anni di successo e di sacrifici. Ma a quanto pare l’anzianità non è un requisito indispensabile.

Chi sono i giovani miliardari italiani?

A determinare nuovi ingressi nella classifica di Forbes ci sono spesso passaggi di eredità, come è accaduto recentemente con la scomparsa di Berlusconi. I cinque figli, Marina e Piersilvio, nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio, e poi Barbara, Eleonora e Luigi, nati dal secondo matrimonio con Veronica Lario, ne hanno ereditato l’immenso patrimonio entrando di diritto nella classifica dei più ricchi al Mondo. Marina e Piersilvio si posizionano al 40esimo posto nell’elenco dei miliardari italiani, con un patrimonio di 1,9 miliardi di dollari. Barbara, Eleonora e Luigi occupano la 65esima posizione con 1 miliardo di dollari. Luigi Berlusconi con i suoi 34 anni è uno dei più giovani miliardari italiani.

Ricchissimi e di successo con il pallino per la finanza

Il più piccolo di casa Berlusconi porta il nome del nonno, il padre di Silvio, ed è l’unico tra i figli avuti da Veronica Lario ad avere la passione per la finanza. Passione che si manifesta precocemente tanto che a soli 17 anni rappresenta la Fininvest nel cda di Mediolanum. Laureato in Economia alla Bocconi si specializza alla JP Morgan di Londra. Si sposa poi nel 2020 con Federica Fumagalli da cui ha due figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio. Ama la riservatezza e si tiene lontano dai riflettori, ma sui social corrono commenti sul suo aspetto fisico considerato decisamente affascinante.

Il più giovane d’Italia

Tuttavia il miliardario più giovane d’Italia non è Luigi Berlusconi ma Clemente Del Vecchio, erede di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. Clemente Del Vecchio ha appena 19 anni e un patrimonio di 4,2 miliardi di dollari, secondo la stima di Forbes. Occupa l’11esima posizione nella classifica dei più ricchi d’Italia, ma conquista anche un altro primato, quello di essere il più giovane miliardario del Mondo. Anche Clemente Del Vecchio ha mostrato precocemente passione per il Mondo degli affari. Ha investito in imprese innovative e in startup che abbiano un impatto positivo sull’ambiente.

Alla famiglia Del Vecchio appartengono anche gli altri giovanissimi miliardari italiani, ricchissimi e di successo. Luca Del Vecchio, nato come Clemente dal matrimonio di Leonardo con Sabrina Grossi, ha appena 22 anni e un patrimonio di 4,2 miliardi di dollari come il fratello. Stesso patrimonio per Leonardo Maria Del Vecchio che di anni ne ha 28 ed nato dal matrimonio del padre Leonardo con Nicoletta Zampillo. Infine, Rocco Basilico, figlio non di Leonardo ma di Nicoletta Zampillo ha 34 anni e ha ereditato lo stesso patrimonio.

