Tra i primi cento titoli per capitalizzazione di Piazza Affari si è distinto Industrie De Nora che ha chiuso con un rialzo di oltre il 10%. Rialzo eccezionale per le azione Industrie De Nora che mai prima d’ora nella loro storia borsistica avevano registrato un rialzo così importante. Se, però, si guarda al rialzo in termini di variazione percentuale per i volumi scambiati si scopre che in passato ci sono state giornate migliori. Questo elemento va tenuto in debita considerazione nel momento un cui si vanno calcolare gli scenari futuri più probabili.

Le indicazioni degli analisti

Sono solo tre gli analisti che coprono il titolo Industrie De Nora, ma al momento sembra che tutti abbiano una visione positiva. Due, infatti, hanno un rating Compra adesso, mentre uno un rating mantieni. L’ottimismo è evidente anceh dai target di prezzo. Quello medio a un anno, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%, mentre anche nel caso più pessimista la sottovalutazione si mantiene sopra il 45%. Nel caso più ottimistico, invece, la sottovalutazione sale a oltre il 60%.

Rialzo eccezionale per le azione Industrie De Nora: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 2 novembre a 14,46 €, in rialzo del 10,05% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo in apertura, ma il le quotazioni avevano registrato in tutta la storia borsistica del titolo, un rialzo percentuale così importante. Purtroppo, però, il rialzo non è stato accompagnato da volumi in aumento. Bisogna, quindi, procedere con molta cautela.

Come era lecito attendersi, il forte rialzo ha portato a un’inversione rialzista che, però, si è fermata sulla resistenza in area 14,60 €. A questo punto il futuro del titolo Industrie De Nora è abbastanza chiaro.

Il superamento di questa resistenza potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario si potrebbe assistere a un ritracciamento delle quotazioni.

