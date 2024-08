Rialzo dei mercati fino al 19 ottobre? Focus su euro dollaro e Buzzi Unicem

La correzione a cui abbiamo assistito fra luglio e gli inizi di agosto potrebbe già essere finita. Il nostro scenario decennale proietta rialzi fino al 2027 inoltrato, intervallati di tanto in tanto da correzioni veloci del 7/10% e da repentine ripartenze. In base ai nostri studi ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, il minimo del decennio si potrebbe già essere formato. Ora rialzo dei mercati fino al 19 ottobre? Potrebbe essere un’ipotesi molto plausibile. Il 19 ottobtre scadrà un importantes etup rosso calcolato con i nostri mdoelli. Solitamente il mese di ottobre è un ounto di approdo e poi quest’anno potrebbe rappresentare un punto di pausa prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre. le nostre statistiche ci fanno dire: chiunque vincerà le elezioni, l’America è all’inizio di un bull market per ancora molti anni. Vedremo poi se sarà così o meno.

Dove potrebbero andare le azioni Buzzi Unicem?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 34,30 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 26,61 e il massimo a 40,08. I prezzi, dopo aver toccato un minimo a 31,60 nella settimana del 5 agosto, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso/laterale. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 31,60. Al rialzo, solo un pronto recupero di 37,16 (massimo del 23 luglio) in chiusura settimanale potrebbe far iniziare a tornare il sereno e spingere nuovamente i prezzi verso i massimi annuali.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Buzzi Unicem?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Accumulate con target a 41,03 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 19% circa.

Focus sul cambio euro dollaro: quali prospettive?

Molti iniziano a scommettere su ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE, altri anche da parte della FED. Le politiche delle Banche centrali hanno un effetto diretto sui cambi. Dove potrebbe anaare euro contro dollaro?

Il cambio negli ultimi giorni si è mosso di media in area 1,1039, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,0601 e il massimo a 1,1054. Nel momento attuale i prezzi sono a stretto contatto con il POC annuale e questo significa che intorno ai prezzi attuali si potrebbe assistere all’inizio di movimenti importanti. In quale direzione?

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 1,0777, segnato durante la settimana del 27 luglio. Al rialzo, solo un pronto recupero di 1,1276 (segnato nella settimana del 17 luglio del 2023) in chiusura settimanale potrebbe spingere i prezzi velocemente verso la media mobile a 600 settimane psassante attaulmente in area 1,1535.

Rialzo dei mercati fino al 19 ottobre? I livelli da monitorare nel breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 19 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.500

Eurostoxx Future

4.892

Ftse Mib Future

33.390

S&P500

5.608.

I nostri algoritmi, indicano che da ora in poi si possa assistere alla continuazione di una tendenza rialzista e questa potrebbe continuare se nei prossimi giorni non ci sarà una chiusura inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

17.730

Eurostoxx Future

4.675

Ftse Mib Future

31.905

S&P500

5.321.

Per questa settimana proiettiamo il seguente pattern: minimo fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì. Di giorno in giorno poi andremo a monitorare i supporti e le ressotenze per definire se la prevsione possa cambiare o meno.

Lettura consigliata

Ecco quanto costa acquistare o affittare una casa a Rimini