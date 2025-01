Revolut, conto deposito al 3% ed è boom di nuovi clienti: quando termina l’offerta

Tutti i clienti italiani che apriranno il nuovo conto Revolut entro il 31 marzo potranno beneficiare di un tasso d’interesse del 3% annuo. L’offerta rimarrà attiva fino al 31 maggio 2025. La fintech britannica ha attuato una strategia che punta a conquistare utenti in Italia e in Europa.

Nel 2023 Revolut è diventata a tutti gli effetti una Banca italiana, creando Iban nazionale. Ad oggi vanta già 3 milioni di clienti nel Bel Paese, ma gli obiettivi di sono molto più ambiziosi: vuole diventare “il conto principale degli italiani“, come ha affermato Ignacio Zunzunegui, responsabile growth Sud Europa di Revolut. In Spagna l’iniziativa promozionale ha ottenuto ampio consenso (1 miliardo di euro di depositi in soli 2 mesi) e la società punta ai 4 milioni di nuovi clienti entro la fine del 2025.

Come funziona il Conto deposito Revolut con tasso al 3%

Le caratteristiche del nuovo conto deposito lanciato da Revolut sono molto interessanti: niente vincoli e interessi al 3% per tutti i nuovi clienti che lo apriranno entro il 31 maggio 2025. Si potrà versare da un minimo di 1 euro fino a un massimo di 100mila.

Da ricordare che, passato il 31 maggio, la banca applicherà i tassi correnti della BCE, quindi una discesa fino al 2% è praticamente data per certa, visti anche gli annunci di Lagarde. Inoltre l’aliquota applicata agli interessi del conto corrente è attualmente al 26%, quindi bisogna considerare che l’interesse effettivamente riscosso è inferiore al 3%. Stando ai numeri, però, l’offerta piace molto. Questo conto deposito è stato ideato strategicamente con l’intento di attrarre numerosi clienti e rendere la Banca un nuovo punto di riferimento italiano per le spese quotidiane.

Contestualmente, Revolut ha lanciato un’altra opportunità di investimento: gli ETF con costi zero di commissione – strategia per invogliare ovviamente l’adesione – con la possibilità di impegnare anche solo 1 euro settimanalmente o secondo un’impostazione automatica, e ampia scelta di fondi passivi quotati nell’UE, come Amundi o BlackRock.