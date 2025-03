Questo titolo è pronto al raddoppio, azioni a 100 euro: parola di Morgan Stanley

Grazie al momento proficuo del settore Difesa, Leonardo sembra riscuotere sempre più successo tra gli investitori.

Dall’inizio di quest’anno, le azioni Leonardo hanno guadagnato quasi il 90% con un rally forse inimmaginabile, anche sulla prospettiva dell’aumento di spesa previsto dal piano di riarmo europeo. Ma è davvero il momento di acquistarle? Morgan Stanley non ha dubbi.

Azioni Leonardo “to buy” o rischio flop?

Chi ha investito in questa società ipotizza un buon rendimento a medio-lungo termine, vista anche la bassa volatilità del titolo. Sicuramente l’entusiasmo dei Mercati a seguito del ReArm Europe ha dato indicazioni importanti, e di recente da un report di Morgan Stanley emerge che le azioni “possono raddoppiare nei prossimi tre anni, spinte dalla crescita e dal miglioramento dei margini grazie all’aumento della spesa per la difesa in Europa”.

Ma non è tutto: oggi – al momento in cui scriviamo n.d.r – le azioni sono quotate a 48,5 euro. Gli scenari positivi ipotizzati ad oggi si attestano su ricavi da qui al 2030 in ordine di 32 miliardi, con un margine ebit del 12% si arriverebbe a una capitalizzazione di mercato di 59 miliardi nel 2028, il che porterebbe a 102 euro il valore di ogni azione. Secondo Morgan Stanley, le prospettive sono ancora più rosee e anche nel breve periodo.

Di contro, alcuni analisti ricordano che il riarmo europeo è ancora circondato da un alone di incertezza politica e anche economica. L’entusiasmo mostrato in Commissione UE potrebbe scontrarsi ben presto con le diverse esigenze dei Paesi membri, Italia in primis a causa del debito che aumenta inesorabile. Le azioni di Lonardo, così come quelle legate al settore difesa, aerospaziale e tecnologico potrebbero crollare sotto lo scoppio della bolla IA e della non fattibilità dei nuovi progetti europei. Tra l’altro, sono in molti a ritenere che un crollo dei Mercati è molto più che probabile e verosimile, proprio nel medio periodo.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.