Questo titolo è entrato nella categoria ‘Dividend King’ e resisterà anche ai Dazi, ecco perché

In un Mercato ampiamente volatile come quello odierno, ci sono alcuni titoli che vanno alla grande. Uno di questi è Procter & Gamble.

Oggi guardando all’andamento dei titoli azionari non è infrequente vedere “rosso”; i ribassi e l’ampia volatilità sono il risultato delle politiche aggressive di Trump, che di fatto stanno riorganizzando l’economia a livello globale. Ma non per questo tutte le aziende saranno destinate a fallire, o a diventare poco attrattive per gli investitori, anzi: ce ne sono molto che, grazie alle loro politiche di diversificazione, esperienza pregressa e capitali in grado di ammortizzare più di uno shock, possono ancora regalare molte soddisfazioni. Tra queste abbiamo scovato la Procter & Gamble.

Perché P&G è una società su cui puntare, anche col caos Dazi

Indice dei contenuti Perché P&G è una società su cui puntare, anche col caos Dazi

Le Dividend Kings sono quelle aziende che hanno aumentato i dividendi consecutivamente negli ultimi 50 anni. Si tratta di un riconoscimento molto importante, soprattutto agli occhi degli investitori perché possono puntare su titoli sicuri. Ebbene, la Procter & Gamble ha appena ottenuto questo titolo, e potrebbe trattarsi di una società su cui puntare, nonostante l’impatto dei Dazi di Trump.

Come molti sapranno, P&G è specializzata nel comparto dei prodotti per la casa e la cura della persona, e comprende alcuni dei migliori marchi del settore. Vanta scambi commerciali con oltre 180 Paesi al mondo, 24 fabbriche negli Stati Uniti, 78 fabbriche a livello internazionale. La varietà di prodotti spazia da quelli per neonati a quelli per la pulizia della casa, da tessuti ad articoli di uso quotidiano per le famiglie e per le aziende. Dunque una portata immensa, che può sopportare anche qualche “taglio” dovuto alle tariffe.

Oggi le azioni Procter & Gamble (NYSE: PG) sono in lieve discesa, e potrebbe essere un buon momento per decidere di scommettere su una società che ha dimostrato nello storico di soddisfare ampiamente i propri investitori. Un titolo, dunque, adatto “ai deboli di cuore”, o quantomeno a chi non desidera rischiare in questo momento caotico, e a chi è alla ricerca di un investimento passivo al riparo dalle fluttuazioni presenti e future.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.