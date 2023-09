Quanto si spende per un trench e come abbinarlo per essere alla moda anche con felpa e jeans

Arriva l’autunno ed è ora di indossare il trench: prezzi e abbinamenti del capo più utile e amato di stagione. Quanto si spende?

Manca ormai davvero poco all’inizio ufficiale dell’autunno e anche il meteo comincia a cambiare, con l’aria che si fa sempre più fresca.

Ed ecco che per evitare raffreddore e simili è bene cominciare a tirare fuori dall’armadio il must have di stagione: il trench.

Se non ne hai ancora uno, dovresti affrettarti a comprarlo: è un capospalla perfetto per la transizione dal caldo ai primi freddi.

Più elegante del classico giubbotto di jeans, ma allo stesso tempo non troppo formale, è l’ideale per il look da ufficio di tutti i giorni.

Inoltre, non è nemmeno particolarmente costoso.

Quanto si spende per un trench e come abbinarlo per un outfit comodo ma d’effetto

Basta navigare su siti di Zara, Mango, Uniqlo per trovarne tantissimi modelli a 80 euro, mentre su Pull&Bear o H&M puoi risparmiare anche 20 euro.

Insomma, a grandi linee è lo stesso prezzo che ha un blazer e proprio come quest’ultimo anche il trench è molto versatile.

Ovviamente, i trench delle grandi firme hanno un prezzo decisamente più elevato, ma in quel caso sarebbe meglio conservare il capo per un’occasione speciale.

Considerando le incognite tra mezzi e mensa di tutti i giorni rischieresti di rovinarlo e al conto già salato dovresti aggiungere il trattamento in lavanderia.

Un capo, tanti look

E se 80 euro ti sembra un costo eccessivo per un solo capo, tieni conto che si tratta comunque di un buon investimento.

Come anticipavamo, infatti, il trench si abbina agevolmente ad una quantità di outfit molto diversi tra loro quindi puoi sfruttarlo abbondantemente.

Non commettere l’errore di pensare che debba essere per forza abbinato a tailleur e simili solo perché è più raffinato della giacca in denim.

Può essere infatti indossato sopra una felpa e un paio di semplici jeans con sneakers ai piedi: un outfit molto più economico del classico tailleur.

Se invece vuoi presentarti in modo un po’ più elegante, basta sostituire la felpa con una camicia bianca o azzurra.

Oppure, intanto che le temperature ancora lo consentono, sfoggialo sopra un outfit total white o un vestito chemisier con stivaletti bassi.

E se non vuoi rinunciare al buonumore estivo ma senti già la necessità di coprirti maggiormente, gioca con gli accessori.

Borse di paglia, gioielli colorati e sandali in cuoio: almeno fino a quando non ti deciderai ad affrontare il cambio armadio.