Quanto si spende per fare il Cammino di Compostela e come organizzarsi per completarlo tutto

È una rete di itinerari che i pellegrini studiano e completano fin dal Medioevo. Arrivare alla Cattedrale oggi è un obiettivo che lega spiritualità a turismo ma che comporta anche notevoli costi. Spesso diviso in più parti per la lunghezza, l’itinerario è a tutti gli effetti Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Per capire quando andiamo a spendere se vogliamo intraprendere il famoso cammino dobbiamo sapere che le spese sono di 3 tipi. Dobbiamo spendere per il viaggio di andata e ritorno, dobbiamo mettere in preventivo le spese per la durata e naturalmente per l’equipaggiamento. Almeno 2 di queste 3 voci andranno ripetute se decidiamo di dividere il cammino in più parti.

Il viaggio andrebbe prenotato molto prima, la spesa potrebbe aggirarsi sui 150 euro se consideriamo il bagaglio a mano. Il budget durante il percorso sarà di 27 euro a giornata, 10 euro per dormire, 2 euro per la colazione, 5 euro per il pranzo e 10 per la cena. Condividere le spese con altri pellegrini ci permetterà di non sforare il budget giornaliero, gli ostelli abbassano notevolmente la cifra da spendere per il pernottamento.

Vitto e alloggio

Quanto si spende per fare il Cammino di Compostela? La spesa maggiore è per l’equipaggiamento che però è anche la somma da spendere una tantum. Se dividiamo il percorso in più parti l’equipaggiamento sarà sempre lo stesso e non dovremmo affrontare spese aggiuntive.

Spenderemo 50 euro per lo zaino, 40 euro per il sacco a pelo, 10 per un cappello che ci protegga dal sole. Le calze anti vesciche costano 10 euro, le maglie tecniche 18 euro, i pantaloni con zip al ginocchio 40 euro, giacca e scarpe 120 euro. Siamo intorno ai 300 euro che aggiunti a viaggio e cammino fanno un totale di poco meno di 1.300 euro. Parliamo di 30 giorni di permanenza ma se decidiamo di dividere il cammino e fare più vacanze in anni diversi allora la somma è destinata a salire. Non tutti hanno la possibilità di stare fuori un mese soprattutto quando si lavora. Si approfitta delle ferie per viaggiare e questo deve essere tenuto da conto.

Quanto si spende per fare il Cammino di Compostela senza arrendersi

I pellegrini moderni utilizzano l’opzione delle parti separate per completare l’intero percorso. Soddisfa le esigenze lavorative e lo sforzo fisico da compiere. Il senso di fare il percorso in diversi momenti della propria vita permette di apprezzare meglio i vari paesaggi e di compiere lo sforzo quando ne abbiamo spiritualmente bisogno. Esistono comunque anche i percorsi facilitati che sono quello francese e quello portoghese.

Per fare il cammino in più parti è consigliato effettuare delle mini preparazioni fisiche poco prima di partire, comprare un diario per raccogliere i pensieri e non dimenticare nulla tra un viaggio e l’altro. Non far passare tanto tempo tra una tappa e la successiva, questo è d’obbligo. Se dovesse passare troppo tempo potremmo perdere lo stimolo, la forma fisica, i ricordi del viaggio precedente. Esistono comunque delle agenzie che studiano le varie tappe a seconda delle necessità oppure siti dedicati che ci daranno tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Si tratta di un’esperienza che difficilmente dimenticheremo. È bene prepararsi al meglio.