Quanto si spende in Svizzera in autunno in 5 località per degustazioni di vini e prodotti tipici

Ogni stagione dell’anno è caratterizzata da frutta, verdura e ricette tipiche. In particolare in autunno ritorna il desiderio di piatti più ricchi con il giusto abbinamento di vini. In questi mesi più freschi potremmo unire la passione per il cibo e il buon bere a una breve vacanza economica. Scopriamo quanto si paga in Svizzera per delle degustazioni.

Da settembre in poi si susseguono feste della vendemmia e del vino. Se di solito partecipiamo a quelle che si svolgono in Italia, quest’anno potremmo cambiare. In Svizzera ci sono alcune iniziative interessanti. Con pochi franchi si potrebbero degustare vini e prodotti alimentari locali visitando anche bei posti.

Quanto si spende in Svizzera in autunno in 5 località per assaggi di vini e cibo

Se la nostra destinazione è Morges, una notte presso l’Hôtel de la Couronne ad ottobre costerebbe 150 CHF a persona, poco più di 150 euro, colazione inclusa. Compreso nel prezzo ci sarebbe un viaggio su un treno storico BAM, con vetture risalenti agli inizi del Novecento. A bordo si assaggeranno alcuni piatti tipici.

La sola esperienza di viaggio e gusto potrebbe costare 94 CHF a persona. L’arrivo di solito è Bière dove poter incontrare alcuni viticultori ed effettuare delle degustazioni di vini.

Da novembre sempre con il treno in partenza da Morges si attraversano paesaggi e località incantevoli come Chigny, Apples e Ballens. In quel periodo il menù è dedicato ai formaggi e in particolare alla fonduta. Il biglietto per questa gita culinaria sarebbe di 69 CHF.

Altre iniziative a meno di 50 euro

Tra le altre opportunità in Svizzera c’è il tour a Lavaux, Patrimonio UNESCO. Passeggiando con una guida scopriremo la storia e gli aneddoti di questo posto dalle vigne terrazzate. Il giro di due ore, drink incluso, costa 29 franchi svizzeri, circa 30 euro.

Tra le città svizzere più conosciute c’è Ginevra con il suo lago. Forse pochi però conoscono una regione nei pressi ricca di vigneti. Si tratta di La Côte AOC. Potremmo assaggiare vini come Chasselas, Pinot, Gamay in alcune cantine del cantone Vaud. Ad esempio fino a metà dicembre presso Le Caveau des Vignerons de Luins et Vinzel si possono mangiare formaggi e salumi accompagnati da vini locali.

Infine segnaliamo un’altra esperienza di enoturismo. La famiglia di viticultori Domaine Bertholet a Villeneuve organizza fino alla fine di dicembre visite alla cantina. Dopo si parte per una camminata senza guida con tutto ciò che serve per fare uno spuntino con la fonduta. Al punto di arrivo in un terrazzo nella vigna si potrà godere di un paesaggio sul lago mangiando e bevendo Chasselas. Il tutto costa 41 CHF. Se si vogliono assaggiare 3 vini si pagheranno 12 franchi in più a persona.

Dopo aver scoperto quanto si spende in Svizzera in autunno in 5 località per delle degustazioni non resta che risparmiare un po’ di soldi e prenotare.