La Redazione di ProiezionidiBorsa chiarisce ai Lettori quanto si paga al CAF per la domanda del reddito di cittadinanza, assegni familiari e altri servizi. Sono molti i contribuenti che si rivolgono al Patronato o al CAF per ricevere aiuti nella compilazione di alcune richieste. Non tutti i cittadini che devono inviare moduli e domande sanno utilizzare i servizi online presenti sul portale ufficiale dell’INPS. I cittadini che pure necessitano di sussidi governativi, indennità, assegni familiari, trattamenti previdenziali e altri benefici spesso ricorrono al centro di assistenza fiscale o al Patronato.

Si rivolgono per lo più ai Patronati o ai CAF gli utenti che non riescono ad accedere alle misure assistenziali ed economiche per via telematica. Rientrano in questa categoria i contribuenti che non sanno navigare in internet o non hanno gli strumenti per farlo. Ciò rende lecito chiedersi quanto si paga al CAF per la domanda del reddito di cittadinanza, assegni familiari e altri servizi. Ci siamo già occupati nello specifico della richiesta dell’Indicatore della situazione economica. Si legga a tal proposito l’articolo “L’INPS chiarisce quanto costa fare l’ISEE 2021 al CAF o al Patronato”. Vediamo dunque se chi si rivolge agli addetti del CAF deve sostenere dei costi quando riceve supporto nella compilazione di una richiesta.

Quanto si paga al CAF per la domanda del reddito di cittadinanza, assegni familiari e altri servizi?

In linea di massima le prestazioni che i Patronati offrono ai cittadini non comportano alcun pagamento. Ciò perché si tratta di un ente che gode del riconoscimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ne consegue che è lo Stato ad emettere rimborsi al Patronato per le pratiche di cui si occupa relativamente a misure e trattamenti previdenziali.

Diversa la situazione del contribuente che si reca al CAF per ricevere assistenza nella presentazione di domande e richieste. Ad esempio il contribuente che chiede assistenza per la dichiarazione reddituale o per compilare i modelli F24 deve pagare la prestazione. Non deve invece effettuare alcun pagamento chi si rivolge al CAF per richiedere il reddito o la pensione di cittadinanza, per compilare il modello RED. Come anche sono gratuite le pratiche relative al modello per l’indennità di frequenza e quello AccAs/PS per chi percepisce l’assegno sociale.