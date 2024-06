Quanto può durare un rialzo dei mercati? Dove potrebbero essere dirette le azioni Illimity?

Dai minimi di ottobre dello scorso anno, i mercati sono saliti di oltre il 25% di media. Fino a quando potrebbe continuare? Quanto può durare un rialzo dei mercati? In tempo, si deve distinguere fra breve e medio lungo termine. Solitamente durante un anno, i rialzi hanno visto durate in media di 3/4 mesi consecutivi prima di dare spazio a un ritracciamento. Di lungo iinvece, i rialzi iniziati nel secondo anno del decennio (come quello attuale) sono durati in media fino al settimo anno. Di tanto in tanto, fino a quella data, negli annali dal 1898 ad oggi, si è assistito a correzioni medie del 10/15%. In prezzo invece, la durata media di un rialzo dei mercati americani e dei mercati azionari internazionali, dal 1898 ad oggi, è stata dell’11%. Ad oggi, su quasi tutti i mercati da inizio anno siamo anche ben sopra questo livello.

Quali sono i mesi di massimo durante l’anno?

I mesi dove tendono a formarsi i massimi e i minimi annuali sono quelli di gennaio e dicembre. Invece, massimi e minimi rilevanti tendono a formarsi a marzo, giugno e agosto. Ottobre invece, è solitamente di minimo.

Dove potrebbero essere dirette le azioni Illimity? Lo studio del grafico con i nostri algoritmi matematici

Le azioni da inizio anno hanno segnato il minimo a 4,102 e il massimo a 5,36, mentre negli ultimi giorni i prezzi si sono mossi in area 4,90. L’Alligator Indicator su base giornaliera e settimanale è impostato in fase laterale, mentre sui nostri oscillatori si intravedono delle divergenze rialziste. A parer nostro un livello spartiacque è posto dal minimo segnato nella settimana del 17 giugno a 4,582. Una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a questo livello potrebbe far partire una fase ribassista fino a minimi dell’anno. Al rialzo invece, obiettivo primo il massimo annuale.