Quanto ha guadagnato il cast del live action di One Piece per i primi 8 episodi? Gli incredibili cachet e quanti soldi è costata la serie a Netflix

Quanto ha guadagnato il cast del live action di One Piece per i primi 8 episodi - Foto da instagram

Il live action di One Piece prodotto da Netflix ha riscosso un grandissimo successo. Proprio per questo ti potrai star chiedendo quanti soldi di stipendio abbiano percepito gli attori che vi hanno preso parte. Te lo sveleremo a breve.

One Piece di Eiichiro Oda è uno dei fumetti più venduti della storia. Ne è stata tratta una serie animata, numerosi film e nell’ultimo periodo anche un live action.

Quest’ultimo è stato prodotto da Netflix, che ha optato per una formula completamente diversa rispetto a quella di opere come Dragonball Evolution, che in passato hanno creato numerose polemiche. Infatti, si è cercato di dare allo sceneggiato uno stampo cartonesco e simile a quello dell’opera di partenza.

La scelta si è rivelata quella vincente e infatti il live action ha riscosso un notevole successo di pubblico, convincendo sia la maggior parte degli appassionati di One Piece che persone che non ne avevano mai letto un volume o visto un episodio dell’anime.

Quanto ha guadagnato il cast del live action di One Piece per i primi 8 episodi?

Attualmente è stata trasmessa la prima stagione e sembra ne siano in programma altre cinque. L’intenzione degli autori potrebbe essere addirittura quella di arrivare a trasporre la saga di Marineford, che molti appassionati giudicano come la più bella dell’intera opera.

Gli attori che hanno interpretato i membri della Ciurma di Cappello di Paglia hanno percepito stipendi differenti.

La risposta

Iñaki Godoy (Rufy) ha guadagnato 329 mila dollari, Taz Skylar (Sanji) e Jacob Romero Gibson (Usopp) 250 mila dollari, Mackenyu (Zoro) 220 mila dollari e infine Emily Rudd (Nami) 200 mila dollari.

Ecco, quindi, quanto ha guadagnato il cast del live action di One Piece per i primi 8 episodi. Considerando l’enorme successo riscosso dalla serie, gli stipendi potrebbero risultare bassi. C’è tuttavia da tenere conto del fatto che gli episodi girati sono solamente 8 e che gli attori sono tutti giovani e non noti al grande pubblico.

Quanti soldi ha investito Netflix per produrre One Piece?

Secondo le indiscrezioni, ogni episodio del live action sarebbe costato circa 18 milioni di dollari ad episodio. Il totale, fino a questo momento, sarebbe dunque di 144 milioni di dollari.

Lettura consigliata

Chi è Sophie Codegoni, quanto guadagna con Instagram e Avanti un Altro