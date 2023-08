Quanto costa un buono shampoo? Ecco 3 marche economiche che rendono i capelli morbidi e setosi

Sogni una chioma lucida e fluente ma non vuoi spendere tanti soldi per lo shampoo? Ecco alcuni shampoo a buon prezzo ti faranno realizzare i tuoi desideri!

La chioma perfetta è un miraggio per tante donne, soprattutto con il caldo e l’umidità. Che tu abbia i capelli lisci, mossi, ricci, crespi o grassi, niente sembra funzionare. E poi, vedi in TV o sui social tante donne con i capelli setosi e splendenti, come è possibile? Davvero ci vogliono centinaia di euro in prodotti per capelli per ottenere quel risultato?

Quanto costa un buono shampoo che nutre i capelli?

La ricerca della chioma perfetta è una sfida che molte donne affrontano quotidianamente. Capelli setosi e luminosi sono il desiderio di molte, e la scelta dello shampoo gioca un ruolo cruciale. Ma non per questo significa che devi spendere decine e decine di euro per un buon prodotto. Anche al supermercato o spendendo meno di 10 € si trovano prodotti dall’effetto sbalorditivo. Il segreto sta nel sapere scegliere senza farsi influenzare dal prezzo, che sia troppo alto o addirittura basso. Se anche tu sei in crisi ogni volta che devi ricomprare lo shampoo, ecco una piccola lista. A seconda della tipologia del tuo capello dovrai ricercare alcune caratteristiche, è vero. Ma anche se fai fatica a crederci esistono alcuni shampoo ottimi per tutti i tipi di capello!

Capelli setosi, leggeri e che restano puliti a lungo

Partiamo da uno shampoo più professionale ma per niente costoso, il Fusion di Wella Professionals. Un flacone da 250 ml costa intorno agli 8 €, un prezzo assolutamente conveniente. Questo shampoo ideato per i capelli fragili e stressati aiuta a rigenerare i capelli più danneggiati ridando corposità. Con la sua formula ricca di ipidi e aminoacidi micronizzati ridona splendore alla tua chioma.

Passiamo poi ad uno shampoo più conosciuto e facilissimo da trovare al supermercato, il Gliss di Schwarzkopf. Con un prezzo decisamente più accessibile a tutti, in base alle offerte e alla linea parliamo di circa 4 €. Probabilmente il più amato è quello della linea alla Cheratina, che rinforza e ridona lucentezza. Un vero portento se hai capelli secchi e sfibrati e vuoi idratarli senza spendere una fortuna.

Per finire, lo shampoo della Rituals, marchio molto amato per le creme corpo. Lo shampoo The Ritual of Ayurveda renderà i tuoi capelli più sani dalla radice alle punte. La sua formula arricchita con olio di Argan avvolge i capelli in una morbidezza lussuosa. Il prezzo sale leggermente, ci aggiriamo intorno ai 13 € ma ne vale la pena.

In conclusione, ecco quanto costa un buono shampoo che doma anche i capelli più ribelli. Ricorda sempre che, se vuoi una chioma sana e nutrita, non basta usare solo lo shampoo. Proteggi i capelli dal calore del sole, del phon e della piastra con un buon termoprotettore. E almeno una volta al mese fai una maschera nutriente, anche fai da te. Se vuoi risparmiare puoi prepararla direttamente in casa comprando solo della cheratina liquida.

