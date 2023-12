Quanto costa ristrutturare una casa in città e metterla a reddito dandola in affitto-Foto da imagoeconomica

Vuoi ristrutturare una casa per affittarla e metterla a reddito? Ecco quanto ti potrebbe costare, quali sono gli interventi più convenienti ed efficaci.

Immagina di avere ereditato una casa, oppure di pensare di comprare un immobile, magari all’asta, per affittarlo e crearti una entrata mensile regolare. Se hai una casa da offrire in locazione in città, sai bene che per renderla appetibile ai potenziali inquilini devi investire nella sua ristrutturazione. Ma quanto costa ristrutturare una casa per affittarla e metterla a reddito? E quali sono gli interventi più convenienti e efficaci? In questo articolo ti diamo alcuni consigli per trasformare la tua casa in una fonte di guadagno.

Quanto costa ristrutturare una casa per affittarla?

Il costo di una ristrutturazione dipende da molti fattori, come la superficie, lo stato, la tipologia e della casa. In generale, si può stimare che il costo medio di una ristrutturazione completa si aggiri tra i 500 e i 1.000 euro al metro quadro. Tuttavia, se vuoi affittare la tua casa, non devi necessariamente fare una ristrutturazione totale. Puoi concentrarti su alcuni interventi mirati che ti permettano di migliorare l’aspetto, la funzionalità e l’efficienza energetica della casa, senza spendere troppo.

Quali sono gli interventi più convenienti ed efficaci per affittare la tua casa

Tra gli interventi più convenienti ed efficaci per affittare la tua casa, c’è senza dubbio la tinteggiatura. La pittura delle pareti e dei soffitti ti permette di dare una rinfrescata alla casa e di renderla più luminosa e accogliente. Il costo medio di una pittura interna si aggira tra i 10 e i 20 euro al metro quadro.

Il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti ti permette di eliminare le tracce di usura e di dare un tocco di modernità alla casa. Il costo medio di un rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti si aggira tra i 50 e i 100 euro al metro quadro.

La sostituzione degli infissi, ti permette di migliorare l’isolamento termico e acustico della casa e di ridurre i consumi energetici. Per questo lavoro puoi anche usufruire dei Bonus messi a disposizione delle Stato.

Infine è importante la revisione degli impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento. Questa operazione ti permette di adeguare la casa alle normative vigenti e di garantire la sicurezza e il comfort degli inquilini.

Prima di imbarcarti in una ristrutturazione consulta un professionista

Ristrutturare la tua casa per affittarla e metterla a reddito può essere un’ottima opportunità di investimento. Abbiamo scoperto quanto costa ristrutturare e come sia importante scegliere gli interventi più convenienti ed efficaci. Per ristrutturare la tua casa potrebbe essere di aiuto un professionista. Ma se vuoi fare da solo e non vuoi sbagliare, leggi il nostro articolo su come ristrutturare casa con pochi soldi e senza autorizzazioni.