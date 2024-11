Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, è un famoso chef turco e proprietario della catena di ristoranti Nusr-Et. Il suo iconico gesto di versare il sale dall’alto ha contribuito a farlo diventare un fenomeno globale, attirando celebrità e appassionati nei suoi ristoranti in tutto il mondo. Salt Bae propone piatti di alta cucina, molti dei quali realizzati con tagli di carne pregiati e ricoperti da lamine d’oro commestibile, come il celebre Golden Tomahawk. Il suo stile si distingue per una combinazione di showmanship e qualità culinaria, dove il taglio della carne diventa un vero spettacolo, con costi elevati che rispecchiano l’esclusività dell’esperienza.

In ogni location, Salt Bae esegue personalmente il taglio della carne al tavolo, trasformando la cena in un momento di intrattenimento. Nonostante le critiche legate ai prezzi elevati, il suo successo è innegabile, e continua a espandere la sua fama tra chi è alla ricerca di un’esperienza unica e “instagrammabile”.

Quanto costa mangiare farsi tagliare la carne al tavolo da Salt Bae? Eccolo svelato

Salt Bae è diventato una celebrità mondiale per il suo spettacolare modo di preparare e servire carne nei suoi ristoranti Nusr-Et, sparsi tra le capitali mondiali. Farsi tagliare la carne al tavolo da lui o dai suoi chef non è solo una questione di gusto, ma anche di esperienza, che però ha un prezzo decisamente alto. Nei suoi ristoranti, i tagli di carne più rinomati e pregiati, come il famoso “Golden Tomahawk” rivestito d’oro commestibile, possono arrivare a costare anche migliaia di euro, con prezzi che variano dai 300 euro fino ai 1.500 euro per i piatti più esclusivi. Ecco quanto costa mangiare farsi tagliare la carne al tavolo da Salt Bae? Eccolo svelato.

Perché il prezzo è così tanto alto

La ragione di questi costi elevati non è solo la qualità della carne, ma anche la spettacolarità del servizio. Il taglio al tavolo con il famoso gesto del sale versato dall’alto rappresenta un elemento di show che molti clienti trovano irresistibile, rendendo l’esperienza unica e difficile da dimenticare. Oltre al cibo, anche l’atmosfera dei suoi ristoranti è curata per offrire un’esperienza di lusso. Sebbene le cifre possano sembrare esagerate, il fascino di Salt Bae e il servizio teatrale continuano ad attrarre celebrità e appassionati del cibo di tutto il mondo, disposti a pagare per far parte di questo fenomeno globale.

