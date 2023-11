Quanto costa in media sostituire le tubature dell’acqua nel 2023 e quali sono i migliori sistemi d’irrigazione per il giardino

Con l’arrivo della stagione fredda è necessario che tubature e gestione dell’acqua in giardino siano attentamente controllate. Le tubature devono essere moderne per evitare che freddo e gelo portino perdite d’acqua molto costose. Gli sprechi in giardino inoltre potrebbero far salire le bollette a dismisura.

Potenziare la rete idrica prima che le temperature crollino è fondamentale se vogliamo risparmiare con le bollette durante l’inverno. La pressione dell’acqua potrebbe essere insufficiente oppure talmente forte da danneggiare le tubature già insidiate dal gelo. Dobbiamo capire quanto costa quest’anno sostituire le tubature per poter decidere se è arrivato il momento di intervenire con i lavori.

Nel 2023, cambiare 20 metri di tubature per l’acqua potrebbe costarci in media tra i 500 euro e i 1.000 euro. I costi per materiali e tubi sono abbastanza bassi. Ciò che incide naturalmente è la manodopera e gli scavi necessari per arrivare alle tubature vecchie da sostituire. Quindi inciderà la lunghezza delle tubature, la tipologia, il percorso, le condizioni del tubo principale. I costi variano inoltre da regione a regione, quindi la spese dipende anche dalla città in cui risediamo.

Una tecnica che ci fa risparmiare

Sei ci stiamo chiedendo quanto costa in media sostituire le tubature dell’acqua, significa che i lavori sono imminenti. Se vogliamo rinnovare le condutture idriche, chiediamo alla ditta che segue i lavori se nel nostro caso si può utilizzare il moling. Si tratta di un metodo rapido che danneggia meno possibile le pavimentazioni ed è comodo se non è possibile effettuare uno scavo. Le tubature vengono inserite in linea retta da un pozzetto a un altro, pozzetto di lancio e di ricezione. Questo permette di evitare i danni degli scavi, mettere a bilancio costi inferiori ed effettuare i lavori in minor tempo e con costi di manodopera contenuti.

Quando stiamo effettuando i lavori in giardino dovremmo preoccuparci anche dell’impianto di irrigazione. Per risparmiare, lavori sulle tubature e sugli impianti andrebbero fatti contemporaneamente. Nel nostro prato dovremmo mettere in conto la realizzazione di un impianto interrato. I vantaggi sono diversi, cioè irrigare anche quando non siamo in casa, ridurre gli sprechi di acqua, avere irrigazioni differenti per diverse colture, liberare il giardino di strutture esterne per tenerlo in ordine. I tubi per l’irrigazione sono in genere in polietilene con bassa o alta densità a cui si collegano i raccordi degli irrigatori. I prezzi di questi impianti nel 2023 può arrivare a 400 euro esclusa la manutenzione. Naturalmente questo è un prezzo medio che può variare in base alla grandezza del giardino. Ricordiamoci che molte ditte offrono sconti particolari se chiediamo preventivi attraverso il sito internet. Possiamo chiedere più preventivi e ottenere sconti fino al 40% sul progetto finale.

Quanto costa in media sostituire le tubature dell’acqua e quale tipo di irrigazione scegliere

La grandezza del giardino è l’elemento che più di tutti incide sulla spesa da sostenere per avere un impianto interrato. Nei giardini più piccoli serve un numero inferiore di irrigatori e il costo sarà logicamente inferiore. Per inserire le canalette in cui verranno posizionati i tubi è necessario sollevare il prato. Si tratta di un lavoro invasivo, per questo motivo sarebbe meglio effettuare la manutenzione o il cambio delle tubature dell’acqua in contemporanea alla creazione del sistema di irrigazione.

Sono lavori fondamentali in vista dell’inverno se vogliamo evitare problemi durante l’anno e avere gli spazi verdi in ordine e produttivi. Intervenire sul terreno potrebbe danneggiarlo e potrebbe peggiorarne la qualità. È necessario che l’intervento venga fatto da mani esperte evitando il fai da te. Questi lavori durano nel tempo e i costi sono sempre ammortizzati, ci permettono inoltre di abbassare i costi di manutenzione che sarebbero elevati se trascurassimo la cura del giardino. Tutto ciò che riguarda l’acqua in casa deve essere controllato con attenzione altrimenti le nostre bollette potrebbero diventare stellari.