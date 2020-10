Quanto costa, cosa ci puoi fare e che distanza raggiunge un drone professionale

Che distanza raggiunge un drone professionale? Quanto costa? E, soprattutto, cosa ci puoi fare? Dotato di telecamera, il drone professionale si utilizza con il fine primario di realizzare spettacolari immagini dall’alto. E si può impostare e quindi programmare non solo per mantenere l’altitudine.

Ma anche per volare secondo degli itinerari pianificati. Quanto costa, cosa ci puoi fare e che distanza raggiunge un drone? Un drone professionale? Al riguardo c’è da dire che i prezzi dei droni professionali? Presentano un’ampia variabilità.

Quanto costa, cosa ci puoi fare e che distanza raggiunge un drone

I modelli più evoluti e potenti, infatti, possono tranquillamente costare oltre i 1.000 euro. Ma in ogni caso un buon drone professionale si può acquistare avendo in tasca all’incirca 300 euro. Con questi prezzi, in particolare, si possono acquistare droni professionali con telecamera. Che sono in grado di raggiungere anche i 50 chilometri orari. E che possono volare con la batteria anche fino a 15 minuti.

Un drone professionale può raggiungere lunghe distanze. In genere quelli dal costo sui 300 euro possono essere gestiti con il telecomando fino a 1.000 metri. Ma questa distanza può essere anche superiore in caso di assenza di interferenze nel segnale.

Le immagini della telecamera del drone vengono trasmessa in Wi-Fi ed in tempo reale sul display del cellulare. Ed il tutto a fronte di prestazioni di volo che sono silenziose e potenti. Ma anche funzioni di sicurezza come quella che prevede il ritorno automatico del drone. E questo nel caso in cui dovesse perdersi il segnale del telecomando. Con conseguente perdita di controllo del volo da parte del pilota in remoto.

Cosa non puoi fare con i droni professionali tra distanze, altezze ed altri divieti

Per l’uso di droni professionali ci sono tante cose che non si possono fare. Per esempio, farli volare vicino agli aeroporti. Bisogna infatti stare ad una distanza dagli aeroporti. Che è pari a ben 5.000 metri. Inoltre, il raggio di azione massimo consentito è di 500 metri.

Dal punto dove è presente il pilota che lo comanda in remoto. Così come dal punto di decollo l’altezza massima deve essere non superiore ai 150 metri. Assolutamente vietato, inoltre, è il sorvolo del drone sopra assembramenti di persone.