Quanto costa affittare casa a Tenerife e quali sono le zone più economiche

Tenerife, una delle principali isole delle Canarie, è una meta sempre più ambita dagli italiani per via del suo clima mite tutto l’anno, il costo della vita relativamente basso e le ampie possibilità di godere di uno stile di vita all’aria aperta. Questo arcipelago spagnolo offre non solo bellezze naturali, ma anche un ambiente multiculturale, con una presenza significativa di italiani che hanno deciso di stabilirsi o investire in proprietà sull’isola. Tenerife è caratterizzata da una vasta gamma di località, dalle città vivaci ai villaggi pittoreschi, che offrono opzioni di alloggio per tutti i gusti e budget.

L’affitto di una casa a Tenerife può variare molto in base alla località scelta e al tipo di contratto (breve o lungo termine). Le aree turistiche più gettonate e costose, come Playa de las Américas e Costa Adeje, offrono molte opzioni vicino al mare, ma spesso a prezzi elevati, con affitti che partono da circa 1.000 euro mensili per un appartamento bilocale. Nelle aree più economiche e tranquille del nord, come San Cristóbal de La Laguna e La Orotava, i prezzi possono essere molto più accessibili, con affitti che si aggirano intorno ai 500-600 euro al mese.

In sintesi, ecco quanto costa affittare casa a Tenerife. Può essere conveniente se si esplorano le zone meno turistiche, specialmente se si desidera risiedere sull’isola per lunghi periodi o trasferirsi stabilmente. Scegliere un’area adatta alle proprie esigenze e budget è fondamentale per un’esperienza di vita serena e sostenibile in questo paradiso spagnolo.

E invece, cosa deve sapere chi vuole comprarne una?

Ovviamente, anche il prezzo di acquisto di una casa a Tenerife dipende molto dalla zona e dal tipo di immobile. Nelle aree turistiche del sud, come Costa Adeje e Playa de las Américas, i prezzi possono partire da circa 2.000 euro al metro quadro e superare anche i 3.500 euro al metro quadro per le proprietà più lussuose. Al nord dell’isola, in città come La Laguna o La Orotava, i costi sono generalmente più contenuti, spesso intorno a 1.500-2.000 euro al metro quadro, rendendo queste aree più accessibili per molti acquirenti. In tutta l’isola, il prezzo medio per l’acquisto di una casa è di circa 1.867 euro al metro quadrato.

Il prezzo di una villa in questa splendida isola

Anche in questo caso, varia significativamente in base alla posizione, alle dimensioni e ai servizi. Nelle zone più rinomate del sud, come Costa Adeje, Los Cristianos e Playa de las Américas, i prezzi delle ville di lusso possono partire da 700.000 euro e superare i 2 milioni di euro per proprietà esclusive e con vista sull’oceano. Nelle aree meno turistiche o nelle zone montane, è possibile trovare ville a partire da 300.000-400.000 euro.

