Affittare casa a Firenze può risultare molto costoso, soprattutto nelle aree centrali e nelle zone turistiche, dove la domanda di immobili è elevata per via della popolarità della città tra studenti, professionisti e visitatori. Le aree di lusso, come il centro storico e le vicinanze di Ponte Vecchio, hanno i canoni di affitto più alti, con costi mensili che superano facilmente i 1.500 euro per appartamenti di piccola metratura. Al contrario, i quartieri periferici e le zone residenziali offrono soluzioni più accessibili, con costi che scendono sotto i 900 euro mensili per bilocali o trilocali, rendendoli più sostenibili per famiglie e giovani lavoratori. Questa disparità nei prezzi riflette non solo il prestigio e la bellezza del luogo, ma anche la vicinanza a servizi e mezzi di trasporto. Analizziamo quindi in dettaglio i posti più cari e quelli più convenienti della città per chi cerca una casa in affitto.

Quanto costa affittare casa a Firenze? Ecco le zone più e meno care

Centro storico

Il cuore storico di Firenze è la zona più costosa, data la vicinanza a monumenti e musei. Qui, i bilocali possono costare da 1.500 a 2.000 euro al mese. Ponte Vecchio e Lungarno

Abitare con vista sull’Arno o vicino a Ponte Vecchio è un lusso. I prezzi degli affitti superano facilmente i 1.800 euro al mese, attratti dalla bellezza paesaggistica. Santo Spirito e San Frediano

Questi quartieri, popolari anche tra gli studenti, vedono affitti medio-alti, che vanno dai 1.200 ai 1.700 euro mensili per appartamenti di dimensioni contenute.

Le più economiche di Firenze

Novoli

Quest’area periferica offre affitti decisamente più accessibili, tra i 700 e i 900 euro al mese per un bilocale, ideale per studenti universitari e lavoratori. Isolotto

Isolotto è una scelta residenziale più abbordabile, con affitti medi sui 900 euro mensili per un appartamento, pur rimanendo ben collegata al centro tramite tramvia. Careggi

Nei pressi dell’ospedale di Careggi e dell’Università, gli affitti si aggirano intorno agli 800-900 euro al mese per un bilocale, rendendola una zona preferita da studenti di medicina e giovani professionisti.

Affittare a Firenze è quindi possibile anche per budget più limitati, basta scegliere i quartieri giusti in base alle proprie esigenze. Dunque, quanto costa affittare casa a Firenze? Ecco le zone più e meno care di una delle più belle città d’Italia. Insomma, non resta che valutare con grande cura dove stabilirsi.

