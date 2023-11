Quanto consuma la lavastoviglie: come risparmiare su energia e acqua 

Vi siete mai chiesti quanto consuma la lavastoviglie ad ogni lavaggio e come risparmiare non solo energia, ma anche acqua? Qualche informazione e qualche consiglio utile per voi.

La lavastoviglie è un elettrodomestico che negli ultimi decenni è diventato molto diffuso nelle case. Ci aiuta quotidianamente facendoci evitare la fatica, l’impegno e il tempo di lavare i piatti a mano. Inoltre, permette una migliore pulizia perché capace di usare temperature più elevate.

Basta mettere posate, bicchieri, piatti, padelle e tutto ciò che si usa in cucina, avviare il lavaggio e dopo poco tempo avremo tutto pulito. Ma quanto consuma la lavastoviglie? È utile sapere il costo ad ogni lavaggio per fare bene i conti e capire come risparmiare.

In questi mesi le bollette sono cresciute per tutti ed è sempre opportuno attuare qualche accortezza per tenere in tasca più soldi possibili. Questo si dovrebbe applicare a tutti i settori, dal fare la spesa al supermercato ai consumi di energia, gas e acqua in casa.

Quanto consuma la lavastoviglie

Sappiamo che la lavastoviglie ha un costo e che consuma energia e acqua ogni volta che si aziona. I dati non sono tutti uguali, perché ci sono diversi modelli di elettrodomestici esistenti con diverse efficienze energetiche.

Il dato da tenere in considerazione e valutare, dunque, è la classe energetica che va da A a G. La A ha un costo più elevato, ma nel tempo permette di risparmiare molto di più in bolletta rispetto ad un prodotto di classe energetica inferiore.

Questo è lo schema relativo alla classe energetica e al costo di 100 lavaggi, informazioni che si trovano nella etichetta dell’apparecchio:

A: 54 kWh

B: 65 kWh

C: 75 kWh

D: 85 kWh

E: 95 kWh

G: 100 kWh

Fare il calcolo ora per ogni lavaggio è molto semplice. Poi, basta moltiplicare per il costo del fornitore di energia elettrica. Infine, bisogna considerare quanto si usa in un mese. Indicativamente, il costo medio si aggira sui 10 euro per la classe energetica più alta, mentre si sfiorano i 20 euro per quella più bassa.

Qualche consiglio su come risparmiare

Quando si parla di risparmiare con la lavastoviglie ci si riferisce sia all’energia elettrica utilizzata, ma anche all’acqua, aspetto molto importante.

Dal paragrafo precedente abbiamo già capito che per risparmiare occorre acquistare un prodotto di classe energetica A. Ma ci sono una serie di accortezze da mettere in pratica:

preferire i cicli brevi a bassa temperatura quando possibile;

manutenzione regolare;

accenderla solo quando è piena;

fermarla nella fase di asciugatura e aprire il cestello per far asciugare tutto all’aria.

In questo modo, alla fine del mese rimarrà qualcosa in più del solito nel portafoglio.