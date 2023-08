Quando pulisci casa ricorda questi 7 oggetti trascurati: bastano pochi prodotti per liberarli dallo sporco! 

Teniamo molto all’ambiente dove viviamo. Arrediamo ogni stanza della casa seguendo i nostri gusti personali o i consigli di un interior designer. Cerchiamo di pulire le varie superfici con i prodotti più adatti. Purtroppo possiamo trascurare alcuni oggetti che con il tempo diventano ricettacolo di sporco e batteri. Scopriamone alcuni e come rimediare.

Quasi ogni giorno ufficio, scuola, palestra, ma anche uscite con gli amici ci tengono in posti lontani dal nostro nido. Appena possibile però durante la settimana dobbiamo occuparci delle pulizie domestiche. Si sa, la polvere si insinua dappertutto, ma anche schizzi di sugo o di olio imbrattano la cucina. Pavimenti, sanitari e tanto altro hanno poi bisogno di manutenzione continua e i prodotti adatti per la pulizia. Ci sono in casa però delle zone e degli oggetti che a volte dimentichiamo.

Quando pulisci casa ricorda questi 7 oggetti trascurati e utilissimi

A pranzo o a cena possiamo decidere di servire della carne e un contorno. In questo caso di solito sistemiamo sulla tavola qualcosa di particolare. Si tratta del set composto da oliera, ampolla dell’aceto, porta sale e porta pepe. Usiamo infatti spezie, olio e aceto e un pizzico di sale per insaporire le insalate e a volte dei secondi. Con il tempo sulla superficie di questi oggetti, di solito in vetro, acciaio o porcellana, si accumulano unto e sporco. Con un panno in microfibra bagnato con acqua e gocce di detersivo per i piatti potremo risolvere il problema. Passiamo poi un panno pulito e inumidito e infine un altro asciutto.

Per quanto riguarda poi le buste per la spesa riutilizzabili, quelle in stoffa andranno lavate in lavatrice almeno a 40 gradi con un detersivo disinfettante. Su quelle impermeabili passiamo una spugna con acqua e sapone, dentro e fuori.

Come pulire bene altre cose che usiamo spesso

Altri oggetti che a volte ci dimentichiamo di pulire sono chiavi e portachiavi. Facciamo attenzione se presentano parti con materiali particolari e preziosi o elementi elettronici o batteria. Evitiamo di bagnarli. In tutti gli altri casi potremmo usare un dischetto di cotone imbevuto di acqua e sapone antibatterico. In alternativa passiamo almeno una salviettina disinfettante.

In casa utilizziamo poi di frequente i telecomandi per tv e decoder e anche i joystick. Per una pulizia esterna passiamo prima uno straccetto asciutto e usiamo l’aria compressa contro la polvere tra i tasti. Inumidiamo appena un panno in microfibra con acqua e qualche goccia di alcool. Passiamolo prima su un punto nascosto per verificare che il materiale resti integro e non perda colore. Infine asciughiamo.

Altri consigli

Un altro dei molti oggetti in casa che usiamo spesso e puliamo di rado sarebbe il dispenser del sapone. Per comodità e risparmio certe volte possiamo comprare confezioni di detergente da 500 ml o da un litro. Il contenuto va poi travasato in un dispenser a pressione. Per pulirlo solo all’esterno, passiamo una salviettina disinfettante o una spugnetta con acqua saponata. Quando si è svuotato, smontiamolo. Riempiamolo poi di acqua tiepida e riavvitiamo il tappo. Premiamo più volte per pulire l’erogatore. Dopo svuotiamolo, risciacquiamo e infine potremo riempirlo con altro sapone liquido.

Si raccomanda in generale di fare le pulizie con guanti usa e getta e mascherina.

Concludendo, quando pulisci casa ricorda questi 7 oggetti trascurati, basteranno pochi minuti.