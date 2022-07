Dall’acquisto di medicinali, alle prestazioni specialistiche, il Fisco in Italia permette ai contribuenti di detrarre davvero tante spese mediche e sanitarie. Inoltre, in base ai dati che sono in possesso da parte dell’Agenzia delle Entrate, le spese mediche e quelle sanitarie che si possono detrarre sono già presenti annualmente nella dichiarazione dei redditi precompilata. Per quest’anno, quindi, nel 730 2022 precompilato e nel modello Redditi 2022 precompilato.

Il che permette a milioni di contribuenti, tra i lavoratori ed i pensionati, di risparmiare sulle tasse davvero con semplicità. Vediamo allora di fornire al riguardo una panoramica su quelle che sono le spese detraibili, ed anche a cosa fare sempre molta attenzione.

Quando le spese mediche e sanitarie sono detraibili facendo sempre attenzione alla franchigia che può anche rivelarsi una trappola

Nel dettaglio, la maggioranza delle spese mediche e sanitarie, che si possono indicare in dichiarazione dei redditi per abbassare l’imposizione fiscale, permettono una detrazione che è pari al 19% del costo sostenuto. Ma facendo attenzione alla franchigia.

In quanto attualmente, in base a quella che è la normativa fiscale vigente, le spese sanitarie e mediche si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi per un valore eccedente un importo che è pari a 129,11 euro. Il che significa che, al di sotto di questa soglia, la detrazione fiscale ottenibile è sempre pari a zero.

Questa è quindi la risposta. Su quando le spese mediche e sanitarie sono detraibili. Con il Fisco che è in grado di precaricare queste spese detraibili grazie al fatto che, al momento dell’acquisto per esempio di medicinali, il cittadino esibisce al farmacista la tessera sanitaria. E quindi c’è il tracciamento attraverso il codice fiscale. E con il contestuale rilascio del cosiddetto scontrino parlante.

Come accedere alla lista completa di tutte le spese che si possono detrarre. Presentando la dichiarazione dei redditi

Ma detto questo, come accedere alla lista completa di tutte le spese sanitarie e mediche che si possono detrarre presentando la dichiarazione dei redditi? Al riguardo c’è da dire che basta scaricare online, dal portale dell’Agenzia delle Entrate, le istruzioni di compilazione del modello 730. Oppure del modello Redditi. In più, la lista è presente pure nel Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Così come, per l’accesso o meno alle detrazioni fiscali, spesso a far fede sono pure i provvedimenti di volta in volta emanati dal ministero della Salute. Per quel che riguarda, in particolare, le prestazioni specialistiche e le protesi. Ed anche le specialità farmaceutiche.

