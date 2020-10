Sono quelle dove non dovresti mai andare. Perché sono le 10 città più pericolose al mondo. Per ragioni che possono spaziare dall’elevato tasso di criminalità al rischio di guerre. E passando per il fatto che magari ci sono proprio dei conflitti in corso. Ed allora, per lavoro o per turismo.

Quali sono le 10 città più pericolose al mondo dove non dovresti mai andare? Al riguardo periodicamente vengono pubblicate delle classifiche. E quindi la top ten può variare. Ma di sicuro quelle di seguito elencate sono tra le 10 città più pericolose al mondo. Fornendo pure il perché su quali sono le 10 città più pericolose al mondo.

Ecco quali sono le 10 città più pericolose al mondo, da Baghdad a Los Cabos

Baghdad: la capitale dell’Iraq, dal punto di vista del pericolo, non ha di certo bisogno di presentazioni. Devastato e martoriato dalle guerre, infatti, l’Iraq non è il paese più sicuro del mondo. Non fa eccezione Baghdad tra bombe, proiettili vaganti e rischio di rapimenti.

Kabul: per la capitale dell’Afghanistan il discorso è simile a quello fatto per Baghdad. Tra guerre, attentati e mine antiuomo. Non a caso Kabul è anche detta la città dei mutilati.

Caracas: la capitale del Venezuela è tra le città più pericolose al mondo. Tra omicidi, furti e rapine. Ma anche traffico di droga ed una corruzione che è dilagante.

Acapulco: si tratta della città principale per il turismo messicano. Ma nello stesso tempo è una delle più violente e pericolose al mondo. A causa dell’elevato tasso di omicidi. Compiuti in prevalenza dal crimine organizzato.

Pretoria: nella capitale amministrativa del Sudafrica la criminalità violenta è particolarmente diffusa. Con la conseguenza che ad un turista che arriva a Pretoria viene consigliata subito una cosa. Quella di non passeggiare mai la sera da soli.

Johannesburg: si tratta della città più grande del Sudafrica. E viene addirittura considerata ancor più pericolosa di Pretoria.

San Pedro Sula: tra estorsioni, omicidi e gang, la città dell’Honduras è tra le più pericolose del mondo. Il traffico di armi e di droga si aggiungono alla lista dei reati più gravi. In una città dove regna la violenza. Ma anche la fame, la povertà e la disoccupazione.

Rio de Janeiro: famosa per le sue spiagge, Rio de Janeiro è una città del Brasile attraente per il turismo. Ma bisogna sempre stare molto attenti tra furti, scippi e rapine. Ed un tasso elevato di omicidi.

Memphis: la città è considerata tra le peggiori per andare a vivere negli Stati Uniti d’America. E questo a causa di un tasso di criminalità che è tra i più alti negli USA.

Los Cabos: molte città del Messico sono inserite tra le più pericolose al mondo. Ma Los Cabos è tra le peggiori per numero di omicidi. In rapporto alla sua popolazione.