Quando adottiamo un gattino o un cagnolino siamo subito travolti dal dilemma di quale nome dare loro. Se nel caso degli animali domestici c’è totale libertà, dobbiamo comunque seguire alcune regole per evitare di fare brutte figure. Oggi vedremo quali sono i migliori nomi da dare ai nostri amici a quattro zampe e quali da evitare.

Originale ma sensato

Siamo tutti d’accordo che i classici nomi da cane e gatto come Bobby e Fufi debbano essere evitati per eccesso di diffusione, ma non basta essere originali per dare un bel nome al proprio gatto e cane.

Molte persone optano per dare un nome di persona ai propri animali, ma ciò andrebbe assolutamente evitato. Chiamare con nomi di persona un animale può essere considerato maleducato, addirittura cafone. Immaginiamoci per la strada a chiamare il cagnolino “Giulia”, “Nicole” o “Luca” mentre dei bambini con lo stesso nome ci passano accanto. Brutta figura, no?

Dato che con gli animali domestici non abbiamo alcun limite sui nomi da dare, a differenza degli umani, possiamo veramente sbizzarrirci con la creatività.

Eliminati i nomi di persona, anche quelli più insoliti e desueti come Arturo, Agenore, Genoveffa e Edmunda, possiamo attingere ai nostri romanzi e fumetti preferiti, magari stranieri. Possiamo usare i nomi dei nostri beniamini immaginari, oppure di qualche personaggio non umano.

Altra idea è dare ai nostri amici pelosi dei nomi di concetti astratti, tipo Pace, Libertà o Amore, magari in qualche lingua straniera. E allora avremo Shanti, Azadi o Love. In questo modo saremo abbastanza certi d aver dato un nome unico ed originale, senza offendere nessuno.

Quali sono i migliori nomi da dare ai nostri amici a quattro zampe e quali da evitare

Abbiamo visto alcuni consigli su nomi originali ma sensati da dare ai nostri gatti e cani. Non resta che farci trasportare dall’ispirazione e dalla creatività e potremo coniare un nome adatto ai nostri amici.

In questo articolo abbiamo parlato dei nostri gatti e di un problema diffuso che li colpisce.