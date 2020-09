È lecito pensare che alcune categorie di farmaci causino un aumento ponderale? Cosa cambia nell’organismo quando si assumono alcuni medicinali? In questa guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa indicano le principali sostanze farmacologiche che hanno un effetto sull’aumento di peso o sulla formazione del grasso corporeo.

Perché alcuni farmaci fanno ingrassare?

Molte persone, quando assumono una particolare terapia farmacologica, riferiscono serie difficoltà nel dimagrimento. Oppure, al contrario, registrano un aumento del peso corporeo non giustificato da una differente dieta o assunzione di cibo. Cosa accade all’organismo quando si assumono determinati medicinali? Quali sono i farmaci che fanno ingrassare? Ebbene, esistono alcuni principi attivi o associazioni di medicinali che possono avere un effetto sull’incremento ponderale causando non pochi disagi a chi assume questo tipo di terapia.

Possiamo distinguere almeno 5 grandi categorie di farmaci che determinano un aumento di peso. Leggendo attentamente il bugiardino del medicinale, è già possibile verificare che l’aumento di peso non rientri proprio tra i possibili effetti collaterali del principio attivo. In questi casi, è possibile che l’interessato parli con il propri medico circa l’effetto del farmaco sull’organismo. Lo specialista, potrebbe anche suggerire un piano alimentare specifico da seguire durante l’assunzione della terapia.

I principali medicinali che causano l’aumento di peso durante l’assunzione

Fatte le doverose premesse, vediamo allora quali sono i farmaci che fanno ingrassare.

Tra le famiglie di farmaci che causano l’aumento del peso corporeo troviamo certamente quelli che intervengono sul Sistema Nervoso Centrale (SNC). Si tratta di un’ampia famiglia di medicinali che ha un effetto sul funzionamento cerebrale, neurale e neurotrasmettitoriale. Chi assume una terapia di tale genere, potrebbe registrare degli effetti sulla variazione dell’appetito e sul senso di sazietà. In conseguenza di ciò, l’aumento del peso potrebbe essere una conseguenza del differente stile alimentare o della differente quantità di cibo che il paziente assume. Questo perché i farmaci per il SNC hanno un effetto secondario sul funzionamento ormonale e sulla produzione di insulina.

Un’altra categoria di farmaci la cui assunzione espone al rischio di sovrappeso sono gli antistaminici e gli antiallergici. Anche qui, l’effetto riguarda il meccanismo cerebrale della sazietà. In particolare, questi farmaci agiscono sul meccanismo di sazietà della leptina, ormone responsabile del metabolismo lipidico e del consumo energetico.

I farmaci antinfiammatori steroidei

Altri farmaci che si potrebbero ritenere responsabili dell’incremento ponderale sono i farmaci antinfiammatori steroidei. Questi medicinali si conoscono anche come cortisonici e corticosteroidei ed hanno struttura molecolare derivante dal colesterolo. Anche in questo caso l’alterazione riguarda l’aumento della sensazione di fame e il conseguente trattenimento di liquidi da parte dell’organismo.

Tra gli altri farmaci che possono ritenersi responsabili dell’aumento di peso corporeo, troviamo gli antipertensivi e gli antidiabetici. In tutti questi casi, è sempre bene non generalizzare e vedere quale principio attivo determini l’aumento ponderale. È sempre buona norma quella di affidarsi a medici specialisti per la cura e l’intervento utili a garantire lo stato di benessere completo.

Abbiamo visto, dunque, in linea generale quali sono i farmaci che fanno ingrassare. Per sapere come conservare correttamente i farmaci durante l’estate, si suggerisce la lettura dell’approfondimento qui.